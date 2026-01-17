Una abogada e influencer argentina detenida y con tobillera en Brasil: la acusan de racismo

La abogada e influencer argentina Agostina Páez fue detenida el pasado miércoles en Brasil, tras una situación en la que terminó denunciada por actos racistas. La influencer estaba en un bar con amigas, cuando por un problema con la cuenta se generó una discusión con el mozo que terminó en un escándalo.

Según las imágenes que circulan por redes sociales, al retirarse la turista argentina habría hechos gestos imitando a un mono, una conducta repudiable que tiene numerosos antecedentes en las tribunas del fútbol, y se habría referido al empleado del restaurante, que luego de corroborar las cámaras de seguridad del lugar se habría sentido ofendido y realizó la denuncia respectiva.

El caso quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que retuvo el pasaporte de Agostina y, para controlar que no abandone el país, le pusieron una tobillera electrónica.

La investigación quedó a cargo de la Policía Civil, que deberá revisar y confirmar o no si los actos de la abogada tuvieron índole racista. Así se escucharán las voces de ocasionales testigos de la discusión. El proceso judicial se desarrolla en torno a la política de tolerancia cero a los hechos de discriminación y racismo en Brasil, una circunstancia que podría complicar a Páez en la resolución final.

El padre, también denunciado

Cuando el caso de Agostina Báez comenzó a trascender en redes sociales, se apuntó que la abogada es hija de un empresario de transporte de Santiago del Estero, que habría estaod preso por violencia de genero.

La denuncia fue hecha una expareja del padre de Báez, Estefanía Budán, que lo acusó de agresión y amenazas. Según los detalles, toda la familia Páez habría quedado involucrada en la causa, y Agostina se encargó de la defensa legal de su hermana menor.

En declaraciones a El Liberal, Agostina sostuvo entonces: “¿Yo qué culpa tengo de lo que haga mi papá? Yo no lo defiendo y que él pague lo que tenga que pagar”. En esa línea, aseguró que sufrió hostigamiento, amenazas y violencia digital por parte de Budán.

Su caso en Rio de Janeiro volvió a ponerla en el foco de los medios, ya que por su condición de influencer tiene alrededor de 120 mil seguidores en sus redes sociales.

Según la información difundida por las autoridades de Río de Janeiro, Páez insultó y realizó gestos ofensivos de contenido racial hacia el empleado, además de utilizar la palabra “mono”, considerada discriminatoria en ese contexto.

Las autoridades confirmaron que el caso seguirá en las próximas semanas y el Ministerio Publico evalúa la posibilidad de presentar cargos penales, lo que complicaría aún más la situación.

Su defensa se negó a dar declaraciones en los medios.

Según se supo, la argentina debía regresar este sábado 17 a su provincia natal, pero ante esta situación no podrá hacerlo. Sin embargo, no se descarta que miembros de su familia viajen a Brasil a acompañarla en este complejo trance que afornta.

