La Justicia rechazó excarcelar a Ariel Vallejo y seguirá preso por riesgo de fuga

El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, seguirá detenido. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó este lunes su pedido de excarcelación y también la alternativa de una prisión domiciliaria, al considerar que existe "un riesgo concreto de fuga".

Vallejo había quedado detenido el viernes pasado, cuando se presentó en el juzgado después de que se ordenara su captura por no haber sido encontrado en el domicilio que había informado a la Justicia. Ese mismo día amplió su declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

En su resolución, el magistrado enumeró las obligaciones que el financista había asumido para seguir el proceso en libertad y que no respetó. Por un lado, debía presentarse a comienzos de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, algo que no hizo.

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Por otro, tenía que informar cualquier cambio de domicilio. En su primera indagatoria, Vallejo había dicho que vivía en un barrio cerrado, pero cuando la Policía fue a notificarlo, el personal de seguridad del lugar aseguró que se había mudado hacía un año. El financista informó entonces una dirección en Banfield, aunque los vecinos señalaron que tampoco residía allí. Según el juez, no se trata de "meras irregularidades formales", sino de incumplimientos de condiciones expresas para mantener su libertad.

Además, no entregó todos los vehículos embargados en la causa, que deben quedar bajo custodia de la Corte Suprema, y otros los presentó fuera del plazo fijado.

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Qué dijo Vallejo

En su declaración del viernes, el financista intentó explicar cada uno de los incumplimientos. Sobre el domicilio, admitió que se había mudado a fines de agosto, aunque recién lo informó al juzgado el 15 de octubre, después de que la Policía fuera a buscarlo al country donde supuestamente vivía. Para el juez, durante al menos un mes y medio no avisó dónde estaba residiendo, y que la nueva dirección coincida con la de su documento o quede cerca del juzgado no cambia esa valoración.

Respecto de las presentaciones mensuales ante la Policía Federal, Vallejo sostuvo que había interpretado de manera "equivocada" las condiciones y que se presentó más tarde. Rodríguez Ponte le respondió que la obligación debía cumplirse en la forma y en los plazos fijados, y que no podía quedar sujeta a la interpretación del imputado.

En cuanto a los vehículos, explicó que un Audi Q2, un Mercedes-Benz y una Toyota SW4 seguían en la sede de Sur Finanzas porque, cuando quisieron entregarlos, "no había personal para recibirlos" en la dependencia policial.

Por qué no le dieron la domiciliaria

El juez rechazó el arresto domiciliario porque Vallejo ya había tenido un régimen de libertad sujeto a reglas concretas y no las cumplió. Además, explicó que esa medida y el control con tobillera electrónica requieren una dirección cierta y controlable, justamente lo que el financista no pudo acreditar.

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Rodríguez Ponte agregó que, en caso de una condena, los delitos que se le imputan implican una pena de cumplimiento efectivo, y que al financista se le conocen vínculos con numerosas sociedades, cuentas y bienes a nombre de terceros, recursos que podría usar para eludir la Justicia. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de revisar las condiciones de detención cuando se resuelva la situación procesal del empresario.

La causa

La investigación, a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, analiza un presunto esquema desarrollado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La hipótesis es que Sur Finanzas habría usado contratos de patrocinio y préstamos a clubes de fútbol para darles apariencia legal a movimientos de dinero sin una contraprestación real, y que empresas del grupo habrían servido para lavar activos y obtener ganancias mediante la administración fraudulenta de las instituciones.

La pesquisa alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

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El financista y otros acusados fueron citados a ampliar sus indagatorias tras la incorporación de nueva prueba, entre ella la supuesta compra de una casa en un country por 500.000 dólares en efectivo. A partir de esos elementos, el juez amplió la acusación contra Vallejo, a quien considera el presunto jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos. La defensa puede apelar la decisión ante la Cámara Federal de La Plata.

IC/MSS