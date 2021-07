La muerte de un policía en Río Negro expuso prácticas denigrantes de entrenamiento

El oficial ayudante de la Policía de Río Negro, Gabriel Mandagaray, murió el 15 de abril de 2021, durante un ejercicio de entrenamiento realizado por aspirantes a ingresar al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescates (COER) de esa fuerza local.

Según reconstruyó el diario Río Negro, horas después del hecho, el uniformado formaba parte de un grupo que caminó 40 kilómetros hasta la Bahía de Creek, situada a 100 kilómetros de Viedma. Una vez allí, habrían intentado cruzar con un tronco sobre sus hombros por las heladas aguas de la bahía, durante la madrugada.

El deceso de Mandagaray aparece como el desenlace más extremo, aunque otros tres aspirantes al COER habrían presentado cuadros de hipotermia.

La reconstrucción de los hechos que terminaron con la muerte del policía en Río Negro

La muerte del oficial disparó una causa judicial para investigar las circunstancias en las que se produjo. En ese contexto, la justicia rionegrina accedió a la realización de la reconstrucción de los hechos, por pedido de la querella.

La misma fue realizada el 28 de julio, entre las 9 y las 18, en la Bahía de Creek. Tras el procedimiento, el abogado Damián Torres, representante de la familia del oficial Mandagaray advirtió sobre la realización de prácticas abusivas y denigrantes sobre los aspirantes. “Se fueron recreando situaciones de abuso, cómo cuando un instructor orinó a un cursante, o les hicieron hacer máscaras con excremento”, señaló Torres.

“Trabajamos en la zona donde acampaban y nos mostraron las actividades que llevaron a cabo, donde vimos el ejercicio físico extremo al que fueron sometidos, con la poca alimentación y las pocas horas de sueño que tenían”, alertó el defensor de la familia Mandagaray. El abogado advirtió que en la acusación intentarán avanzar en la figura de abuso de autoridad, además de homicidio.

El abogado Damián Torres comentó además que la primera de la reconstrucción fue realizada en la estancia Las Marías, aproximadamente a 42 kilómetros de Bahía Creek, donde llegaron los aspirantes al COER, entre ellos Gabriel Mandagaray, “luego de haberlos metido en un cisterna con agua y desde donde caminaron hasta llegar al campamento”.

El trágico hecho disparó el debate por las prácticas realizadas durante los entrenamientos policiales. “Por lo que me informaron, había jóvenes que no sabían nadar. Durante 20 años hicimos supervivencia en el río Colorado y jamás tuvimos un incidente, porque se priorizó la integridad física”, dijo Guillermo Leblic, ex instructor de la policía rionegrina al medio local UltimoMomento.

