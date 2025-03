La reacción de la mamá de Micaela tras el fallo absolutorio: “Otra vez ganó el hijo del poder”

La mamá de Micaela Rascovsky (25) lleva varios días en cama. El martes pasado, después de casi cuatro meses de juicio, el único acusado por la muerte de su hija fue absuelto y el dolor volvió a golpear su vida con dureza, como aquella madrugada del 13 de abril de 2021.

Patricia Ortiz siguió en silencio el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Se contuvo para no interrumpir la lectura, pero apenas el juez dio por terminada la audiencia con la absolución de Guido Pascuccio, la mujer soltó toda su indignación.

“No voy a parar hasta que pagues la condena por haber matado a mi hija”, le gritó a la expareja de su hija y único acusado por el caso. “Que la conciencia de Dios no te deje dormir, asesino, asesino, asesino, asesino”, repitió varias veces antes de retirarse de la sala.

“Mi hija no te golpeó, vos la golpeaste, habrás usado todas tus artimañas, pero vos sabés muy bien que la mataste. Y no voy a parar hasta que se apaguen mis ojos y que se haga justicia”, le dijo.

Micaela Rascovsky tenía 25 años y estudiaba la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Era la única hija. Hacía tres meses que estaba conviviendo con su novio, Guido Pascuccio, un abogado nueve años más grande que ella, en un departamento de la calle Triunvirato 3696, en el barrio porteño de Villa Ortúzar.

Micaela era víctima de violencia de género. Su familia estaba al tanto porque un día antes de morir le envió a su mamá unas fotos de su cuerpo con los moretones que tenía producto de una nueva golpiza. También fotografió un plato de cocaína que estaba en el living, como prueba de la adicción de su pareja.

“La foto que te pasé de la marca y los moretones las voy a guardar porque pase lo que pase yo necesito que alguien sepa y tener pruebas. Dos amigas más saben”, le contó ese día a su mamá, en un mensaje de WhatsApp.

El informe de autopsia confirmó que Micaela presentaba siete lesiones y aportó un dato aterrador: en sus muñecas hallaron signos de que había estado atada.

En su alegato la fiscalía pidió que Pascuccio sea condenado a la pena de once años de prisión por abandono de persona seguido de muerte y lesiones leves doblemente agravadas. La querella, en cambio, argumentó que Micaela fue víctima de femicidio y pidió una condena a prisión perpetua.

Sin embargo, los integrantes del TOC 10, Alejandro Noceti Achával, Jorge Romeo e Inés Cantisani, no coincidieron y decidieron absolver a Pascucci. Todavía no se sabe por qué tomaron esa decisión. Los argumentos se conocerán este martes 18 de marzo.

“No te puedo explicar lo que estamos viviendo, lo que sentimos. No hay palabras”, responde la mamá de Micaela en diálogo con PERFIL. “Yo pondría el título, y me hago responsable de lo que sea judicialmente, que ‘otra vez ganó el hijo del poder’. Y que para estos jueces está bien que maten a las mujeres”, soltó con bronca.

“Con todas las pruebas que hay no pueden hacer lo que hicieron. Esto es burlarse de las víctimas, de mi hija y de todas las otras víctimas”, se descargó.

Patricia asegura que el acusado fue protegido por el Poder Judicial. “Lo absuelven porque es hijo del poder. Porque acá hay muchas cosas detrás del asesinato de Micaela. Hay contactos que están metidos con la droga. Hay un juez que ayudó a la defensa del acusado. No puede ser que para tres jueces esté bien que caguen a palos a una mujer, que haya sido torturada, que hayan eyaculado en el cuerpo de ella muerta, que la hayan matado y que lo hayan absuelto. Es una locura lo que hicieron”, sostuvo la mamá de la víctima.

La mujer apuntó contra Luis María Cabral, exjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal. “Estaba al lado del padre del acusado, sentado y ayudando a la defensa de él. Acá hay muchos contactos que lo ayudaron”, dijo la mamá de Micaela.

La defensa de Pascuccio estuvo a cargo de Fabián Lertora y Juan Pablo de Feo. Ambos plantearon la hipótesis de un posible suicidio. Para sostenerla dijeron que ese día la víctima había realizado una búsqueda en Google con consultas cómo “cuánto duran los órganos después de la muerte” o “cuál es la dosis mortal de cocaína”.

El fallo absolutorio contra Pascuccio no sólo indignó a la familia sino que también sorprendió a la fiscalía. “Nadie nos dio una explicación, pero el fiscal quedó anonadado porque no podía creer lo habían hecho con mi hija”, dijo Patricia, quien prometió seguir dando batalla para que el caso Micaela no quede impune: “Ahora nuestra lucha va a ser más fuerte de la que venía siendo”.

Un documental y una lucha interminable

Patricia Ortiz encabezó una lucha descomunal para que el caso de su hija no quede impune. Cuando Guido Pascuccio recuperó la libertad, después de estar un año y cinco meses preso en el penal de Marcos Paz, no se quedó de brazos cruzados y al otro día se paró en la puerta de su edificio con un megáfono en la mano: “Te cuento que no voy a parar aunque me muera en el camino de lucha. No voy a parar para que pagues por lo que hiciste, por lo que le hiciste a mi hija. Te lo juro por ella que me vas a pagar cada lágrima que derramo cada mañana que me levanto”, le dijo desde la vereda de enfrente a su departamento del barrio porteño de Villa del Parque.

El video se hizo viral y tiempo después el caso de Micaela llamó la atención de la productora española Triun Arts, que investiga casos impunes. Por primera vez editó un documental de un hecho ocurrido en Argentina que llamó “Fabricando una mentira”.

En el informe, publicado hace diez meses y que se puede ver en el canal de YouTube, el médico forense Borja Moreno Vilchez –titular del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España– asevera que la muerte de Micaela se produjo por asfixia mecánica. “Esa chica ha recibido muchos golpes ese día y se defendió de ellos, no tengo dudas de eso”, dijo el perito en el documental.