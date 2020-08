Las mentiras del acusado por el crimen de la arquitecta

María Marta Toledo (46) recibió un llamado y a los pocos minutos, el marido de su amiga estaba en la puerta de su casa. La mujer no dudó y subió a la camioneta, pero ese viaje la conduciría a la muerte. La mató a golpes con un matafuego y abandonó su cuerpo en un canal de riego en Neuquén. El acusado simuló no saber lo que le había pasado a la arquitecta y hasta colaboró con la familia ante su desesperación por encontrarla. “Nunca pensé que había un monstruo detrás de esa mirada”, sostuvo una de las hermanas de la víctima.

Rodolfo Fabián Lucini tiene 55 años y es la pareja de Juliana, una de las amigas de María Marta. El domingo último fue detenido en uno de los dos allanamientos que se realizaron para apresarlo. Para la fiscal del caso hay pruebas suficientes para inferir que este hombre estuvo detrás de este femicidio. En su camioneta se encontró sangre, los peritajes determinarán si corresponde a la víctima.

La arquitecta desapareció la semana pasada. Su familia, oriunda de Córdoba, empezó a preocuparse y le pidió a una amiga de la mujer que fuera hasta la casa para confirmar si todo estaba bien. María Marta no respondió.

Las cámaras de seguridad captaron a Lucini en su camioneta. Cuando la pareja del acusado le preguntó si había estado con María Marta le contestó que sí, que había pasado por unos planos, pero que la había dejado a unas cuadras de la casa. Para la fiscal del caso, Eugenia Titanti, se trató de una maniobra de distracción, aunque no le sirvió de mucho.

El viernes el cuerpo de María Marta fue encontrado en un canal de riego cerca del río Neuquén. Perros de rastro llegaron hasta la zona en donde habían matado a la víctima. Ese misma sitio reportaba el registro del google maps vinculado con el teléfono de la arquitecta (que no se encontró), pero que los investigadores pudieron rastrear por una computadora de ella. Otras cámaras de seguridad filmaron el paso de la camioneta Chevrolet del acusado. Todo apuntaba a este hombre.

Cecilia Toledo, hermana de la víctima, conoció a Lucini el año pasado, cuando fue a visitar a María Marta a Neuquén. “Me llamó la atención su mirada. No me gustó. Me costaba sostenerle la mirada, era como de malo. Nunca se me cruzó que podría haber un monstruo detrás de esos ojos claros. Es un psicópata”, dijo la mujer a La Mañana de Neuquén.

“Yo pasé por alto eso porque mi hermana me contaba que siempre la ayudaba, cuando tenía que ir lejos la llevaban y que eran muy amables”, recordó Cecilia.

Cuando Cecilia no podía dar con su hermana, habló con Juliana y su marido. “No te hagas problema que yo le pasé el contacto de un amigo mío por un laburito. Quedate tranquila que debe ser que se fue a la entrevista o le robaron el celular”, le dijo Lucini. El propio acusado fue hasta el departamento de María Marta por pedido de su hermana para que corroborara que no estuviese desvanecida allí.

Después fue otra amiga de la víctima que revisó las cámaras del edificio. “Un pelado tocó el timbre”, le contó. Era Lucini.

Los hechos. Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal neuquino, el crimen ocurrió el 29 de julio entre las 13.30 y 14.30. “El imputado y la víctima se conocían, tenían un vínculo de amistad, y él pasó a buscarla por la casa de ella en el centro de la ciudad de Neuquén, antes se comunicó por teléfono con ella”.

En una camioneta Chevrolet, ambos se fueron por Ruta 7 hacia Centenario. “El imputado manejó por esta vía hasta la zona del Parque Industrial y luego tomó caminos alternativos hasta llegar a la zona de chacras, en la calle 4, que es paralela a un canal de riego. Allí golpeó a la mujer con un objeto sólido en la cabeza y el rostro”, se detalló. Un matafuego fue el arma homicida.

Con el material probatorio recolectado, la fiscal solicitó en la audiencia imputativa llevada a cabo el lunes pasado que quedara detenido. El juez avaló el planteo de la fiscal y ordenó la prisión preventiva por seis meses.

Por su parte, el fiscal jefe Agustín García destacó que se cuenta con “pruebas técnicas, como cámaras de seguridad, registros telefónicos y de geolocalización” que “tiran por tierra el intento de explicación que el imputado dio cuando la víctima era buscada”.

Además resaltó que “las imágenes de las cámaras de seguridad son nítidas” y que la identificación de la camioneta no dejan dudas porque se divisa la patente y unas calcomanías particulares.

El femicidio de María Marta no es uno más. En los primeros siete meses del año, fueron asesinadas 178 mujeres, según el último reporte del observatorio Ahora que sí nos ven.

Cronología

◆ María Marta Toledo desapareció el 29 de julio pasado, después del mediodía. Dos días después fue encontrada asesinada en un canal de riego cercano al río Neuquén.

◆ Las hermanas de la víctima, que viven en Córdoba, empezaron a preocuparse porque María Marta no respondía los mensajes. Por eso se contactaron con Juliana y su marido, Rodolfo Lucini, para consultarles si la habían visto.

◆ Lucini dijo que había hablado con la arquitecta porque le había conseguido un “laburito”.

◆ Luego, cuando otra amiga revisó las cámaras de edificio y vio “a un pelado” pasar a buscar a la víctima, Lucini dijo que había ido por unos planos y que la había dejado a María Marta a unas cuadras de ahí que tenía que hacer un trámite.

◆ El lunes fue imputado por femicidio y le dictaron la prisión preventiva por seis meses.