Cositorto se defendió desde la cárcel, acusó a la fiscal de "vedetonga" y dijo aportó dinero a La Libertad Avanza

Leonardo Cositorto, preso en el penal de Bouwer en Córdoba, brindó una entrevista en la que se defendió de la causa por asociación ilícita y estafas a través de un esquema Ponzi contra su empresa Generación Zoe, que prometía “hacerte millonario”. Declaró que está dispuesto a devolver la plata que le debe a sus clientes, “hasta les daría un plus”, dijo y apuntó contra la fiscal Juliana Companys, a quien tildó de "corrupta" y calificó de “vedetonga”.

"La denuncia la genera la corrupta de la fiscal Companys, que hace que una persona denuncie, y con una denuncia en una ciudad donde no operábamos genera 31 allanamientos y nos embarga todas las cuentas", aseguró Cositorto este lunes en diálogo con C5N. Detalló que esa denuncia se registró en la ciudad de Villa María, a pesar de que Generación Zoe "no opera en Córdoba porque es otra empresa, AL Coach".

"La fiscal miente porque dice que ya había cinco denuncias y no había ninguna; manda 31 allanamientos y detenciones internacionales", apuntó. “Cuando nos allanan, nos bloquean todas las cuentas. Si vos tenés vocación de que yo pague, no sé para qué me retenés todo el dinero y me destruís todos los negocios”, criticó e insistió: “¿Quién es la que cierra las empresas, allana todo y hace un desastre para hacerse la mediática y la vedetonga? La fiscal de Villa María. Si vos me bloqueás las cuentas y no me dejás operar, vos misma me estás haciendo incumplir la promesa de pago”.

Cositorto: "Esto no es un esquema piramidal. Si vamos a juicio tengo todo para demostrarlo"

“Los damnificados fueron generados por la señora de Villa María. Si me dejasen libre, no solamente les pagaría, sino que hasta les daría un plus”, prometió el hombre que permanece detenido desde hace dos años. “La empresa pagó durante 31 meses y sólo hay 7.350 denuncias a nivel mundial, sobre más de 100 mil personas”. “¿Cómo no voy a poder seguir pagando? Así y todo, yo mando dinero desde otros países para pagarle a un montón de gente. ¿Por qué no denuncian 100 mil personas y sí lo hacen 7.350? Porque son las últimas que ingresaron y no pudieron recibir nada”, explicó.

El coach argumentó que, a partir de las denuncias y supuestas operaciones mediáticas, "nos hacen la primera corrida en el mes de enero". "Nuestro dinero estaba en el circuito de inversiones porque es un fideicomiso bajo la Inspección General de Justicia. Hoy ya está todo en la Corte Suprema, a punto de resolverse toda esta mentira y este destrozo que nos hicieron", anunció. “Esto no es un esquema piramidal. Si vamos a juicio tengo todo para demostrarlo”, sumó.

Se estrenó el documental del caso Generación Zoe que explica el mundo de las estafas

“La envidia y la maldad que hay en Argentina hizo que no nos dejen avanzar”, definió Cositorto y apuntó: “Caímos en manos de una provincia totalmente corrupta con fiscales que detienen a la gente porque sí y encima después te extorsionan”. Además, Cositorto negó haberse fugado, cuando fue detenido en Costa Rica. "La fiscal, con su estilo prepotente y controlador, dice que yo salí del país y volví de manera ilegal, cosa que es totalmente mentira, está comprobado en el pasaporte. Y me manda a la Interpol, que me rodea la casa con ametralladoras. Yo me entrego a voluntad", destacó.

El CEO de Generación Zoe alegó: “Yo no estafé, porque en Villa María operaba otra empresa. Te ponen una etiqueta y una difamación. Simplemente, estoy pidiendo que me dejen con una tobillera o en mi casa”. "No estoy condenado para que me tengan preso. Ahora se vienen las denuncias y los juicios contra la fiscal, contra la provincia y, si es necesario, contra la Nación", anticipó. “Soy inocente ante Dios, moral y jurídicamente”, afirmó Cositorto.

Rompieron un cerco eléctrico e intentaron entrar a la casa de Sandra Pettovello: no robaron nada y denunciará un "intento de intimidación"

Cositorto: "Aporté dinero a gente de La Libertad Avanza"

En la misma entrevista, Leonardo Cositorto dijo este lunes que pensaba presentarse “como candidato a jefe de Gobierno porteño, pero me detuvieron antes”. También confirmó que puso dinero en las campañas de La Libertad Avanza y de Martiniano Molina, exintendente de Quilmes y diputado provincial del PRO.

“Con Milei estamos los dos muy cerca de Alberdi. Yo con él no tengo trato directo, pero aporté dinero a gente de La Libertad Avanza. El león lo usamos nosotros hace siete años atrás”, comentó en C5N. En esa línea, agregó que a Martiniano Molina le dio "bastante dinero para la campaña", pero que "hicieron una campaña sucia en una Argentina envidiosa".

También dijo que tuvo relación con un sector de Juntos por el Cambio: “En política, yo abrí el partido Despierta Argentina y se nos infiltró el macrismo dentro de la empresa. A Martiniano Molina le he dado bastante dinero para la campaña y he participado, pero me hicieron una campaña sucia”, denunció.

