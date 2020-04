10 reconocidos criminales pidieron salir de la cárcel con la excusa del coronavirus

por Leonardo Nieva

Pedófilos, femicidas, secuestradores y estafadores figuran en la lista de los criminales que se anotaron para obtener el beneficio del arresto domiciliario por la pandemia del coronavirus.

Algunos de ellos forman parte del "grupo de riesgo" y otros argumentan que podrían colaborar en la investigación de una cura contra el virus, como el caso del pediatra Ricardo Russo (56), condenado en 2019 a diez años de prisión por los delitos de "producción, tenencia y distribución de pornografía infantil".

La mayoría de las solicitudes fueron rechazadas, pero otras se encuentran bajo análisis. Una de ellas es la de la joven modelo Nahir Galarza (21), que cumple una condena a prisión perpetua en la cárcel de mujeres de Paraná.

Sus abogados defensores, José Ostolaza y Pablo Sotelo, no sólo plantearon la peligrosidad del virus sino que además apuntaron que el fallo "no está firme" y que no existe “peligro de fuga".

"Nahir, con solo 21 años triplica su edad en relación con su expectativa de vida", dice el escrito, al que tuvo acceso PERFIL.

El pediatra del Garrahan, en cambio, ya tiene un fallo desfavorable: no podrá salir del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Casación ordenó reevaluar las prisiones preventivas para los grupos de riesgo por Covid-19

“Ante la solicitud efectuada por Russo de continuar su condena en prisión domiciliaria, por riesgo de contagio en el penal, y teniendo en cuenta la expresa oposición de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, a que se concediera este beneficio, el Juez de la causa y titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, Gonzalo Rúa, rechazó el pedido, considerando que no se encuentra en ningún grupo de riesgo”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En una entrevista reciente con el diario Clarín, el médico aseguró que "el coronavirus es un tema" que le interesa "muchísimo como médico" porque "las drogas que están proponiendo para combatir la enfermedad, como hidroxicloroquina y tocilizumab", las trabajó en los últimos 30 años con mucha asiduidad. ​

"Me parece que hay un conocedor menos en la ciudad, en el país y en el mundo, que puede colaborar en terapias para el tratamiento de la enfermedad", se quejó por su encierro.

Fernando Farré (57), el empresario que asesinó a puñaladas a su mujer en un country de Pilar, también intentó obtener un beneficio. Entre cosas, argumentó formar parte del grupo de riesgo por ser hipertenso y además enumeró otros problemas que lo aquejan: hernia de hiato, úlcera sangrante, problemas de depresión profunda con tratamiento psiquiátrico. Además, recordó que el año pasado sufrió un ACV por el que estuvo internado 85 días.

Sin embargo, el juez Esteban Andrejín, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro, rechazó el pedido al entender que su cuadro "no alcanza para otorgarle una prisión domiciliaria".

A Enrique Blaksley Señorans (54), el estafador serial conocido como "El Madoff argentino", la jugada le salió peor: no solo le rechazaron la solicitud, sino que además le prorrogaron la preventiva por un año más.

Blaksley Señorans está procesado por los delitos de "asociación ilícita, estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, lavado de activos de origen ilícito y captación de ahorros no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública".

El juez del Tribunal Oral en lo Federal 4, Néstor Costabel, entendió que "la situación de emergencia sanitaria declarada ante el avance del Covid-19 no constituye motivo suficiente para hacer lugar al cese o a la morigeración de la prisión preventiva”.

Aluvión de solicitudes de excarcelaciones

Los hermanos Martín (46) y Cristian Lanatta (48) y Víctor Schillaci (39), condenados por el triple crimen de General Rodríguez y todos los delitos que cometieron cuando se fugaron del penal de General Alvear, hicieron un pedido en conjunto que también les fue denegado.

Roberto Casorla Yalet, uno de sus abogados, explicó que presentó un habeas corpus y destacó que el caso de Cristian es el más grave de todos: "No tiene bazo, le funciona un solo riñón, tiene insuficiencia cardíaca y diabetes. Sabemos que si sigue en una celda común se muere sí o sí, es sólo cuestión de tiempo", aseguró.

El empresario Horacio Conzi (61), condenado por el crimen de Marcos Schenone, entiende que es un preso de riesgo, pero no podrá salir de la cárcel.

La situación de Conzi es diferente porque hasta el 30 de julio del año pasado estaba en su casa con arresto domiciliario, pero al no cumplió con las condiciones previstas (salió de su casa para empujar el auto de su hermano, según su versión), la jueza Victoria Elías García Maañón le revocó el beneficio.

Ana Cristina Moyano (42) es la menos conocida de este listado, aunque el caso en el que se vio involucrada tuvo una enorme repercusión: el secuestro y crimen de Matías Berardi (16), ocurrido en septiembre de 2010 en la localidad bonaerense de Benavídez.

Moyano está detenida en el penal de Ezeiza desde diciembre de ese año. Es la esposa del herrero, Richard Souto, jefe de la banda y condenado a prisión perpetua.

El juez del Tribunal Oral Federal N° 3, Daniel Cisneros, no aceptó morigerar su detención con una tobillera electrónica porque entendió que existe "riesgo de fuga".

Nicolas Pachelo (43), el sospechoso favorito de la familia García Belsunce, está preso hace dos años por una serie de robos en countries de Pilar, Tigre y Berazategui. Es el único de esta lista que no tiene condena.

El acusado por el crimen de María Marta García Belsunce tiene asma y por esa razón su abogado intentó sacarlo de la Unidad 23 de Florencio Varela. Como la mayoría de los pedidos, el juez interviniente lo rechazó porque considera que es más probable que se fugue antes que contraiga coronavirus.

MC