Exclusivo | La hermana de Astiz pide domiciliaria para el represor: "A Boudou se la dieron"

La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) denegó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Alfredo Astiz, quien cumple dos condenas a cárcel perpetua por delitos de lesa humanidad y fundamentó su solicitud en los riesgos de contraer coronavirus. La abogada del condenado había invocado como jurisprudencia a su favor un fallo que días atrás benefició al ex vicepresidente Amado Boudou para salir del Penal de Ezeiza.

Astiz, de 69 años, había reclamado que se le concediera el beneficio del arresto extramuros tras señalar que integra el "grupo de riesgo" por su edad y porque padece cáncer de próstata.

En diálogo con PERFIL, Lucrecia Astiz, hermana del condenado, afirmó que "Casación le dice que no (al pedido de domiciliaria) porque dice que (Astiz) está mucho más seguro ahí en Ezeiza que en su casa. Qué gracioso, porque Boudou está más seguro en su casa y él en Ezeiza. Estaban a un pabellón de distancia".

"La mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su ahijado procesal dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro, al mantenerse su postura en el plano meramente conjetural y no verificarse la materialización del riesgo que justifique, de momento, acceder a lo peticionado", sostuvieron los jueces del TOF 5 en el fallo al que accedió este portal.

"En este caso, al menos hasta ahora, no se ha logrado demostrar ni cómo, ni de qué manera, la emergencia sanitaria de pandemia Covid-19 haya incrementado los riesgos personales del condenado Astiz, por lo que su pedido habrá de ser rechazado", determinaron los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Adrián Grumberg.

Para Lucrecia, la negativa al pedido de su hermano no es justa. No responde a la misma lógica que la que se aplicó con el ex vicepresidente Amado Boudou para que se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria y además, "es lo que le tocó" a su hermano por "luchar contra la subversión".

"Este juez Daniel Obligado debe haber recibido algún sobre. Él quiere que Boudou esté afuera, que tiene 57 años, no tiene problemas de salud y está en Puerto Madero. Los que están con tumores, cáncer, están más seguros en Ezeiza. No sé si reírme o llorar. A Boudou sí se la dieron. Y está en las mismas condiciones", argumentó.

Según contó, su hermano no tiene hijos, tampoco nietos ni mujer. En general, todos piden la domiciliaria por ese motivo: para ver a su familia. "Él no quiere salir de ahí hasta que se vaya el último suboficial. Porque ellos fueron oficiales y calcula que los subalternos de ellos no tienen porqué salir después que él. Él es un oficial de Marina orgulloso, es lo que le tocó después de luchar contra la subversión. No lo cree justo. O le dan la libertad o no la va a pedir porque no confía en los jueces. Él sólo quiere que se aplique la Justicia".

Alfredo Astiz, alias El Ángel de la Muerte, fue en la última dictadura miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y se infiltró en organizaciones de derechos humanos para marcar a los que luego serían "chupados". Fue condenado por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos en Argentina. También tiene una condena a perpetua en ausencia en Francia, por el secuestro, tortura y desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet.

El planteo de Astiz, que cumple dos condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar -ambas dictadas por el TOF 5- en la cárcel de Ezeiza, fue realizado en el marco de las causa ESMA unificada.

Astiz lleva preso 17 años según confirmó su abogada Rosana Marini. Empezó en 2003. Su letrada podría pedir la libertad condicional en tres años. "Él casi no tiene sospecha de fuga", concluyó su hermana.

En el fallo emitido el 8 de abril, pero que se conoció ayer, los magistrados encomendaron al director del penal de Ezeiza que brinde "al imputado Astiz la atención médica y seguimiento que sus patologías exigen, así como la medicación que sea menester para su adecuado tratamiento, y que se informe con carácter de urgente de cualquier novedad que surja en tal sentido".

Los jueces también destacaron que las autoridades de varias de las unidades en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal informaron mediante diversas comunicaciones oficiales el dictado e implementación de protocolos y directivas con el objetivo de asegurar el acatamiento de los estándares fijados por las disposiciones internacionales y nacionales para la prevención de la pandemia.

