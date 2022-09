Durante el fin de semana, una mujer de 25 años que manejaba alcoholizada por las calles de Oberá, Misiones, chocó, volcó su auto e insultó a uno de los testigos que se acercó a ella. “Negro de mierda, hacete rubio”, gritó.

El incidente ocurrió en la esquina de avenida Libertad y la calle Chubut, un lugar muy transitado de la ciudad misionera. La joven que protagonizó el choque y posterior escándalo, manejaba un Volkswagen Vento, impactó con un Volkswagen Nivus que estaba estacionado y, luego de ello, su vehículo quedó con las ruedas hacia arriba. A pesar de la gravedad del accidente, la conductora resultó ilesa.

Sebastián, uno de los testigos, se acercó inmediatamente a la mujer que comenzó a gritarle en repetidas ocasiones “negro de mierda”, mientras les pedía a las otras personas que presenciaron el hecho que se lo llevaran. El joven, sin más que hacer cruzó la calle, mientras continuaba escuchando los gritos desencajados de la mujer identificada como Gisela S.

De acuerdo a lo informado por Misiones Online, el test de alcoholemia de la conductora arrojó 2,48 gramos de alcohol en sangre, es decir, un número cinco veces mayor al límite permitido. La víctima de este siniestro es una docente, que estaba en el lugar acompañada de su madre, su hija y una amiga.

Tras el accidente, la mujer damnificada realizó la denuncia correspondiente en la Seccional Primera, donde relató los hechos y reclamó el pago de los daños que causó Gisela.

En ese marco, la docente relató a Noticias de acá: “Como era cerca fuimos a pie, dije ‘¿para qué voy a mover el auto?’. Volvimos a las 22:30, y nos encontramos con mi auto chocado sobre la vereda, el otro volcado y la conductora en la ambulancia. Lo primero que pregunté fue si el conductor del Vento estaba bien. Ni me imaginé que estaba tan borracha”.

Adriana Back, la víctima también agregó: “Como estaba tan borracha su seguro no cubre los gastos y necesito que me pague. Aparte esta chica no puede seguir manejando porque me dicen que no es la primera vez que chocó. La plazoleta estaba llena de chicos, familias que iban y venían. Pudo haber sido una tragedia”.

La mujer contó a los medios locales que usa el auto para trabajar y llevar a sus hijos a la escuela. Además, se mostró indignada porque, luego del siniestro, la joven que lo provocó utilizó su cuenta de Twitter para burlarse del accidente. “Salí a dar una vuelta y di como tres”, escribió. Ante esto, Adriana manifestó: “Escribió eso sin tener en cuenta lo que podía haber pasado, como lastimar a alguien que circulaba cerca”.

El tweet que escribió la autora del hecho

Adriana, además, explicó que el testigo que fue insultado por la joven que manejaba en estado de ebriedad “la va a denunciar, porque es lamentable lo sucedido”.

Por otro lado, aseguró que el valor de las reparaciones de su auto rondaría en un millón de pesos, porque “se dañó el eje, dos neumáticos, una llanta y la chapa. Además, el auto es 0km, retirado en marzo de la agencia”.

También detalló que, luego de la demanda judicial, se reunieron durante el día de ayer, con la autora del hecho y sus abogados, para acordar el pago de los daños.

Para finalizar, Back dijo: “es indignante, produce bronca e ira que una persona así conduzca como si nada, podría haber matado a alguien”, e insistió en que solicitó a la justicia que se le saque el Carnet de conducir de por vida, debido a que, aparentemente, Gisela tiene antecedentes de siniestros viales parecidos.

