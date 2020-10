Acuchilló a sus hijos y le envió una foto a su ex pareja con el brazo ensangrentado

Thiago y Priscila estaban contentos porque habían vuelto a ver a su papá. Se iban a quedar unos días con él, ya que sus padres estaban separados. Les arregló una bicicleta para que pudieran jugar y proyectaba construirles una habitación para ellos. Por lo menos, eso decía. Pero en realidad su accionar estuvo muy alejado de ese padre atento. Javier Reyna acuchilló a los dos chicos y le envió una foto a su ex pareja con el brazo ensangrentado.

“Brenda vení a ayudarme, está todo cortado y apuñaló a los nenes”, le dijo su ex suegro y la mamá de los nenes se desesperó. Cuando llegó a la casa de Gerardo Javier Reyna (39) en la localidad cordobesa de Capilla del Monte vio cómo se llevaban a su hija de 6 años de urgencia al hospital.

“A la nena la pude ver cuando la sacaban, me miró con sus ojitos, pero nadie me decía nada de Thiago”, contó a la prensa local Brenda. El nene de 9 años murió camino al hospital. Priscila está en “estado crítico, pero estable”.

Brenda y Reyna se habían separado hacía un tiempo por los hechos de violencia que sufría ella. La mujer con los dos nenes se habían instalado en Chilecito, La Rioja y el hombre se mudó a Capilla del Monte, de donde es oriundo.

Hacía diez días que Brenda junto con los nenes habían viajado a Córdoba para que pudieran ver a su papá, ya que lo extrañaban. Reyna insistía con retomar la relación, a lo que la mujer se negaba. Hasta habían arreglado comenzar terapia familiar para que los nenes asumieran la separación.

Pero la violencia primaba. Él la maltrataba y hasta le había pegado en los días previos al crimen de Thiago. “Yo tenía miedo por mí, no por mis hijos, porque siempre fue atento y nunca les hizo nada", narró Brenda.

Ayer Reyna le hizo mandar un audio a su hija para que Brenda lo atendiera. La mujer le pidió que no metiera a los nenes en el medio de sus conflictos. Al rato, su ex pareja le envió una foto con el brazo ensangrentado. Ahí fue cuando Brenda llamó a su ex suegro para que vaya a constatar qué pasaba en la casa del barrio La Toma.

Ahí recibió la peor noticia: “acuchilló a los nenes”, le dijo el padre de Reyna. La directora del Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba, Cecilia Angulo, manifestó esta mañana que si bien la nena "sigue crítica, gracias a Dios está estable". Priscila debió ser intervenida quirúrgicamente por las graves heridas de cuchillo que le causó su padre en la zona del cuello y hemitorax.

Reyna fue retenido por sus familiares hasta que llegó la Policía. Fue detenido y puesto a disposición de la fiscal de la ciudad de Cosquín, Paula Kelm, quien lo imputó por el delito de homicidio doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa.

210 días de aislamiento obligatorio: 150 Femicidios, 3 Transfemicidios y 8 Femicidios vinculados de varones. Los últimos 14 días se produjeron 11 femicidios según el informe nro.15, del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. pic.twitter.com/2GlmAHYjBo — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) October 16, 2020

“Él mata a su hijo para infligirle sufrimiento de por vida a la mujer”, argumentó la fiscal a La Voz del Interior por eso se trata de un femicidio vinculado. En lo que va del año se registraron 8 de este tipo de crímenes en los que el femicida busca asesinar a "las personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer con el objeto de castigar y destruirla psíquicamente ya que la considera de su propiedad".

Uno de esos casos ocurrió en Baradero en agosto pasado. El policía Elías Martínez mató a su hijo Lorenzo de 2 años y luego se suicidó.

"No se callen”, aconsejó Brenda entre lágrimas: “Yo hubiera preferido que se matara él y no matara a mis hijos, que no me arrebatara mi vida, tenía 9 años Thiago, vivía para su papá".

