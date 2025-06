Murió Thiago, el nene baleado por un policía que enfrentó a ladrones en La Matanza

Thiago Correa tenía 7 años. Estaba internado en el Hospital de Niños de San Justo. El martes por la noche un policía de civil repelió un intento de robo en el partido de La Matanza y el chiquito recibió un disparo en la cabeza cuando esperaba el colectivo junto a su papá. Su estado era crítico: muerte cerebral. Thiago murió anoche. La noticia la dieron a conocer su papá y su mamá, para los que no hay consuelo.

“Quiero informarles que tuvimos el fallecimiento de Thiago. Es muy doloroso para todos, más para nosotros dos, ella es la mamá. Vinimos acá para informarles eso. Pido disculpas, muchas gracias por estar. Necesito justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”, expresó Fabián, el padre de Thiago en la puerta del hospital en San Justo.

El efectivo que disparó, identificado como Facundo Aguilar Fajardo, fue detenido por pedido del fiscal que interviene en la causa. La Justicia lo acusa de haberse excedido en el uso de la fuerza, ya que los disparos fueron ejecutados cuando los agresores ya estaban en retirada. Brandon Corpus Antelo, de 18 años, murió en el lugar, Uriel Alexis Montenovo recibió un disparo en el estómago y Uriel Emanuel Leiva fue herido por la espalda. El cuarto delincuente se dio a la fuga.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron parte de la secuencia. En un video se observa a los ladrones escapando y se alcanza a ver un impacto de bala contra una pared, un indicio de que los disparos se hicieron sin una amenaza directa inmediata. “Estamos hablando de un disparo que no fue en el marco de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino cuando los asaltantes ya estaban huyendo”, indicaron fuentes del caso.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Crovara y Madrid, en Ciudad Evita. Allí, Fabián, el papá de Thiago, esperaba el colectivo con su hijo para llevarlo a la casa de la madre. “Yo estaba esperando el colectivo con él. Primero escuché una explosión, pensé que era una moto y de repente empezaron a tirar cuatro tiros más. Ahí me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros. Cuando quiero tirar al piso a Thiago, ya lo había herido una bala”, relató el padre con la voz quebrada, en declaraciones a TN.

La escena que siguió fue desesperante. “Empecé a gritar: “¡Ayuda! ¡Por favor!”. Ahí apareció un hombre en un auto, nos levantó y nos llevó al hospital Ballestrini. Lo último que me dijo fue papá. Siento que fue una pesadilla”, contó Fabián, aún conmovido.

Más tarde, ya en la puerta del hospital y acompañado por familiares, dio nuevos detalles: “Estaba hablando con él lo más bien, de la vida. De cómo vamos a seguir adelante nosotros, como padre e hijo. Lo tenía a ‘cocochito’ porque él me lo pidió. Me dijo: ‘Pa, hace mucho que no me llevás’. Cuando pasó eso me dijo ‘pa’ nomás. Y ahí empecé a gritar yo”, recordó antes de quebrarse y no poder seguir hablando.

El agente estaba de civil y de franco cuando fue abordado por cuatro delincuentes que, según la investigación, lo amenazaron con un revólver para robarle la mochila. En ese momento, desenfundó su arma y disparó al menos diez veces. Uno de esos proyectiles impactó en Thiago, según los primeros indicios. La reconstrucción posterior dejó múltiples elementos que comprometen a Fajardo. La Policía Científica no encontró vainas servidas en el lugar, lo que indica que alguien habría intentado alterar la escena del crimen. Solo apareció el cargador del arma. Ese presunto intento de encubrimiento fue clave para que el fiscal solicitara su detención.

Este viernes, poco después del pedido de detención para el policía que disparó, y antes de que se conociera la muerte de Thiago, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo respaldó públicamente y apuntó contra los delincuentes como responsables directos del drama.

“Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Fajardo en el cumplimiento de su deber como policía federal argentino”, expresó la funcionaria del gobierno nacional de Javier Milei, en conferencia de prensa.

La ministra Patricia Bullrich, acompañada por el secretario de Justicia Sebastián Amerio, remarcó: “Así como Thiago, el nene que está con un tiro en su cabeza. Le deseamos lo mejor a él y toda su familia”, y fue más allá: “Esto no es casualidad, es La Matanza, es tierra de nadie”, aseguró en referencia al distrito donde ocurrió el hecho.

En las próximas semanas, la Justicia deberá resolver si el accionar del agente de la Policía Federal se enmarca en la legítima defensa, como sostiene el gobierno nacional, o si se trató de un exceso con consecuencias trágicas.

Contra Espinoza y Kicillof

R.P.

Fiel a su estilo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, apuntó contra dos de sus enemigos políticos predilectos: el intendente del partido de La Matanza, Fernando Espinoza, y el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.

Lejos de hacerse cargo de la inseguridad reinante, Bullrich responsabilizó a la oposición. “Esto no es casualidad, es La Matanza, es tierra de nadie, es un lugar en el que una mamá tiene que ser acompañada por un policía a la parada de colectivos por miedo y por ser una zona de violencia diaria y permanente”, dijo la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

Más adelante criticó la gestión en materia de seguridad de Kicillof. “Es el gobierno de Kicillof el que tiene que brindar seguridad y trabajar para que la gente pueda salir a la parada del colectivo en tranquilidad y no que salga una banda de cualquier lado, como se ve ahí, que está oscuro, y salen con toda la violencia a robar. Kicillof tiene que hacerse cargo de esta situación”, aseguró.