“Ninguna vida es descartable”: ‘Ni Una Menos’ marchó al Congreso

Las calles del microcentro porteño volvieron a teñirse de verde. Con banderas, pancartas y las fotos de Brenda, Lara y Morena, miles de personas marcharon este sábado bajo la consigna “Ninguna vida es descartable”, en repudio al triple narcofemicidio que conmocionó a todos.

La convocatoria comenzó a las 16 en Plaza de Mayo y desde allí las columnas avanzaron hasta el Congreso. El lema de la jornada fue claro: “Por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan”.

Entre los manifestantes se destacó una bandera blanca con los nombres de las tres víctimas, sostenida por decenas de mujeres.

Desde la organización remarcaron: “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Hay pibas pobres asesinadas. ¡El Estado es responsable!”.

La movilización estuvo acompañada por referentes de Ni Una Menos, el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y múltiples agrupaciones políticas y sociales. Desde AMMAR, su titular escribió: “El triple femicidio de Lara, Morena y Brenda nos refleja el grado de descomposición social de nuestra sociedad. La ruptura del tejido social, las vidas rotas, la precariedad”.

Algunos familiares y amigos de las jóvenes también dijeron presente, entre lágrimas y abrazos, reclamando que se acelere la investigación y que se haga justicia.

El reclamo, además, trascendió las calles de Buenos Aires: marchas y concentraciones se replicaron en Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán, en una muestra de solidaridad y de exigencia colectiva.

El triple narcofemicidio, que puso en evidencia la violencia narco y su impacto en los cuerpos de las mujeres más vulnerables, se transformó en bandera de lucha.