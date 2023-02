En la madrugada del domingo, una pareja se presentó en la comisaría de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, partido de Lanús, para realizar una denuncia por violencia familiar. Según un reporte posterior, el joven estaba en estado de ebriedad y se volvió agresivo con el personal, ante lo que el subcomisario Optimio Alberto Alfonzo, jefe de turno en el lugar, tomó una escopeta con balas de goma y disparó.

Según la versión policial suministrada a Télam, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del domingo. El hombre, de 28 años identificado como Lucas Quijano, se había acercado a la seccional para denunciar que su madre había intentado agredir a su mujer.

Video: un militar retirado mató de un disparo a un ladrón que intentó robarle el auto

Sin embargo, según indicaron las autoridades, el joven estaba en estado de ebriedad y se mostró agresivo con el personal. Por ese motivo, tanto él como su pareja comenzaron a patear los vidrios y parte del mobiliario del lugar, lo que derivó en un forcejeó con agentes de la seccional. Además, les quitaron las motos con las que se habían trasladado allí.

Las fuentes judiciales afirmaron que el conflicto continuó fuera del lugar, donde al menos 15 allegados de la pareja arrojaron piedras contra el edificio. Ante el ataque, el subcomisario Alfonzo disparó su escopeta, hiriendo a Quijano. En ese sentido, otro joven que acompañaba a la pareja trató de agredir a los policías, por lo que fue aprehendido e imputado por el delito de "resistencia a la autoridad" y le secuestraron la motocicleta, aunque luego lo liberaron.

El episodio fue registrado con el celular de la víctima, quien estaba reclamándole al oficial que le devuelva su moto. "¿Querés la moto? Vení para acá", se escucha decir al subcomisario, que estaba vestido de civil, previo a que disparara con su escopeta; a lo que el joven le gritó: "¿Qué les pasa?, vine a pedir ayuda, ¿qué es una comisaría o van a asesinar a la gente?".

Desde la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense se dispuso desafectar al subcomisario Alfonzo por el ataque y se inició un sumario interno para establecer cómo se dieron los hechos.

En esa línea, un vocero de la cartera indicó a Télam que "el hombre fue agredido por el titular de la comisaría 6ta. Lanús con disparos de escopeta sin mediar justificación alguna, ocasionándole lesiones graves en uno de los brazos a la víctima".

Nuevo ataque contra una policía en el subte porteño: salió ilesa y el agresor fue detenido

Una prima del joven baleado indicó que su familiar está internado en el Hospital Vecinal de Lanús con heridas en el brazo, seis perdigones en una pierna y un restante en el ojo. Consultada por Télam, la mujer dijo que el subcomisario no quiso tomarle la denuncia porque "salió dormido, con la ropa desalineada y diciendo 'no me rompan las pelotas'".

Además, exigió que "vaya preso" ya que, según ella, fue un "intento de homicidio". "Le apuntó a la cara, por eso le dio en el ojo", expresó.

MB CP