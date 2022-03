Amiga de Dalmasso apuntó al abogado de Macarrón: "Nora le tenía terror: Si aparezco muerta, busquen a Lacase"

En una nueva audiencia del juicio por jurados por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 26 de noviembre de 2006, María del Carmen Pelleriti, una amiga de la víctima oriunda de San Juan apuntó contra su viudo, Marcelo Macarrón, y criticó duramente a la Justicia. “Mientras buscaban amantes, se les escapó el asesino”, lanzó.

En su testimonio, en el marco de la octava audiencia, la mujer dijo que durante todo este tiempo se realizó una “investigación morbosa”. Sobre el trabajo del primer fiscal de la causa, Javier Di Santo, expresó: "Salió en la búsqueda de amantes de Nora y no de un asesino".

Marcelo Macarrón, único imputado por la muerte de Dalmasso, durante una de las audiencias.

“Fue un femicidio contra una mujer, una madre, una hija y una amiga. La revolcaron por el piso mil veces y la pisotearon. Nadie investigó a ciencia cierta”, sostuvo, al mismo tiempo que exclamó: “Quiero que se haga justicia”.

Pelleriti plantó dudas sobre Macarrón

La amiga de Nora Dalmasso relató que previamente al crimen estaba en pareja con Walter Gaona y el día que la hallaron muerta en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto regresaba de San Juan tras haber asistido a un casamiento en esa provincia.

Según explicó, su vínculo con la víctima había surgido porque sus hijos eran compañeros de escuela y ellas solían compartir caminatas semanalmente. En uno de esos paseos, ambas hablaron de la posibilidad de divorciarse de sus parejas, Gaona y Macarrón, respectivamente.

María del Carmen Pelleriti durante la audiencia por el juicio de Nora Dalmasso.

“Si vos te separas Walter no tendría inconvenientes en dividir los bienes, en cambio, si yo me separara de Marcelo tendría muchos problemas”, fueron las palabras que le dijo Nora, acorde a la declaración de Pelleriti. Además, dijo que su viudo podría haber sido beneficiario del crimen ya que "no quiso compartir el 50% de los bienes".

Sobre esta línea, también cargó contra el amigo y primer abogado de Macarrón, Daniel Lacase, y señaló: "Aprovechó la situación de lo que estaba sucediendo para deshacerse de sus enemigos políticos”. Antes de concluir, describió: "Nora le tenía terror" y agregó: "Si aparezco muerta, busquen a Lacase".

Su hipótesis sobre la muerte de Nora

En otro tramo de su testimonio, la mujer defendió a su amigo Miguel "El Francés" Rohrer, el empresario apuntado por los hijos de Macarrón, Facundo y Valentina, como presunto sospechoso del asesinato. Sobre él, aseguró que el día que ocurrió el asesinato estaba en Buenos Aires y no en la mencionada ciudad cordobesa.

Por otro lado, mencionó que "la persona que la mató la estaba esperando en la casa" y deslizó que el asesino debía "tenía la llave de la casa, porque Nora era muy cuidadosa cuando salía y cerraba todas las puertas". "Si ella esperaba a alguien, no se habría sacado el maquillaje", sentenció.

fp / ds