Margarita Riega de Dalmasso, prima y amiga de Nora Dalmasso, declaró este miércoles en una nueva audiencia del juicio que investiga a Marcelo Macarrón, viudo de la víctima, como único imputado por el crimen ocurrido en noviembre 2006 y apuntó contra el empresario Miguel "el Francés" Rohrer, amigo cercano de la familia en el momento del asesinato.

La mujer, que dijo "ser amiga de Nora desde los 17 años", también plantó dudas sobre la situación del productor rural, señalado por Valentina y Facundo Macarrón, hijos de la víctima, como "sospechoso" de su muerte. "Facundo me confesó que los había visto a Nora y Rohrer besándose en el jardín de la casa", sostuvo.

Facundo Macarrón durante una de las audiencias.

Después del testimonio de Riega, que se dio en el marco de la sexta audiencia por el caso en los tribunales de Río Cuarto, Córdoba, el propio Facundo ratificó la veracidad de los dichos ante la prensa. De hecho, el joven de 34 años subrayó que ese hecho se encuentra en la declaración que realizó en enero 2007 en el marco de la causa y que por esa razón no lo repitió frente al jurado porque fue sumada como anexo a lo declarado.

Qué dijo Riega sobre Dalmasso y Rohrer

La prima de la mujer asesinada la madrugada del 25 de noviembre de 2006 manifestó que le había dicho a Nora que "tenía que cortar esa amistad" con Rohrer. "Pero ella me decía que le agradaba", recalcó Riega.

"Cuando bailaban, Rohrer la levantaba a Nora. Esas actitudes me llevaron a preguntarle a Nora si eran amantes y me dijo que no, pero que él la llamaba mucho", recordó la testigo. Desde el comienzo del juicio, el empresario es el apuntado por la familia Macarrón como el posible asesino de Dalmasso.

Margarita Riega de Dalmasso, prima lejana y amiga íntima de Nora.

En diciembre de 2016, Rohrer se sometió a la extracción de sangre para una prueba de ADN en los tribunales de la Justicia de Córdoba, pero ese estudio no lo ubicó en la escena del hecho. Sin embargo, Facundo y Valentina Macarrón dijeron que mostrarán "nuevos elementos" y cuestionan que no hubo control de peritaje que el productor presentó.

El matrimonio con Marcelo Macarrón

"No había un problema entre ellos como para cometer un crimen. Esa me pareció una idea descabellada", consideró la prima de la víctima cuando fue consultada sobre el único acusado. "Los conocemos lo suficiente como para afirmar que era un matrimonio que se llevaba bien, nunca los vi discutir", aseguró.

Días atrás, en el momento de su declaración ante el tribunal y el jurado popular que se encargará del veredicto, Macarrón afirmó vivir “destruido, con crisis depresiva”, desde que mataron a su mujer y que “varias veces” pensó en suicidarse.

fp cp