Para la jueza, Veppo "zigzagueaba temerariamente" y actuó con "absoluto desprecio"

Luego de indagar a Eugenio Veppo, el conductor que atropelló y mató a una agente de tránsito al escapar de un control de alcoholemia, la jueza Yamila Bernan cambió la caratula de la causa a homicidio con dolo eventual porque consideró que el periodista conducía “zigzagueando temerariamente” y actuó con "absoluto desprecio".

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo a las 3.35 hs cuando el conductor esquivó un control de alcoholemia en la Avenida Figueroa Alcorta y chocó a los agentes de tránsito Cinthia Yanet Choque, quien murió en el acto, y Santiago Siciliano, a quien le causó lesiones gravísimas y aún pelea por su vida.

La agencia de noticias Télam accedió a la descripción del hecho que redactó la juez en el que afirma que Veppo cometió el hecho “presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas”. La magistrada afirma que el periodista conducía su auto Volkswagen Passat azul "incumpliendo con la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada que excedía la máxima permitida en ese tramo de dicha avenida -que es de 70 km/h-, y zigzagueando temerariamente para rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda".

"El compareciente, pese a la existencia de un control de tránsito debidamente señalizado con dos conos y dos carteles luminosos, no detuvo su marcha ni redujo la velocidad del vehículo prosiguiendo su trayecto, por lo cual impactó a Choque y a Siciliano"

Para Bernan, Veppo "debió haber previsto seriamente y representado que con dicho accionar generaba un peligro tal que podía causar la muerte o lesiones de terceros, no obstante lo cual y con absoluto desprecio por ello continuó conduciendo, a sabiendas que de ninguna manera, dadas esas circunstancias de manejo, podía evitar el desenlace fatídico".

La magistrada subrayó que luego el periodista, que trabajaba como asesor en el registro de violadores que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, “se dio a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas”.

Ayer, al declarar como imputado ante la jueza, Veppo admitió que impactó contra "algo" pero que no detuvo su marcha por "los nervios" que le provocó la situación.

Su abogado, José Luis Ferrari, explicó tras la diligencia que si bien Veppo llegó a contestar alguna pregunta en la indagatoria, luego se solicitó la suspensión de la audiencia "porque la jueza agravó la acusación a homicidio simple con dolo eventual, lo que cambia totalmente la estrategia de trabajo".

En ese sentido, el abogado aseguró que "la situación de Veppo es muy grave" y prevé que "seguramente será un procesamiento con prisión preventiva". De todas maneras, señaló que el periodista "deberá responder por el hecho que causó", en su opinión es "un delito culposo". "Son muy pocas las condenas por homicidio simple con dolo eventual", agregó.

En cuanto a si Veppo había consumido alcohol, el abogado señaló: "Me dijo que tomó dos vasos de vino". "Veppo no es un delincuente pero tal vez tenga algún problema de conducta, es una cuestión a realizar en su fuero íntimo", comentó.

Por otro lado, Ferrari informó que su defendido pidió protección para sí mismo por el trabajo que realizaba. "Implicaba tener contacto con algunos de los alojados en las unidades carcelarias. Si hay un lugar ideal para cobrarse viejas deudas es la unidad carcelaria", remarcó.

Las fuentes informaron que el periodista cuenta en sus antecedentes con una "probation" -suspensión de juicio a prueba- de 2014, cuando chocó con un policía, y una causa de 2018 por atentado y resistencia a la autoridad.

Sobre el hecho, el abogado señaló que "acompañaban dos personas a Veppo, una chica en el asiento trasero que venía durmiendo porque no se sentía bien, y un masculino". El hombre va a ser llamado a declarar en breve y "va a poder ilustrar qué pasó dentro del auto que manejaba Veppo".

Por su parte, el taxista Gustavo Martínez que llevó a Veppo hasta su casa luego del incidente en el barrio porteño de Palermo, prestó declaración este martes ante la Justicia. "Eran 3 personas, uno de ellos iba recostado sobre la puerta, durmiendo. Los tres iban callados y no me pareció que estuvieran alcoholizados, no noté nada extraño", dijo.

Además, Martínez indicó que los pasajeros "no parecían estar nerviosos", recordó que el periodista fue quien se sentó en el asiento delantero del acompañante y le dijo que iban a Libertador y Monroe, pero que luego lo hizo ir a Manzanares y Libertador.

ED/MC