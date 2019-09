Tras la muerte de la agente de tránsito, apuntan contra el Gobierno porteño por las condiciones laborales

El domingo 8 de septiembre de 2019 a la madrugada, una joven agente de tránsito llamada Cinthia Choque falleció en el acto tras ser embestida en Capital Federal por un automovilista que no quiso frenar en un control. El terrible incidente, que fue capturado por las cámaras de la vía pública, dejó en evidencia, además, la situación de los trabajadores del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial que depende del ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Choque era madre de dos hijas y trabajaba hacía seis años en el área, aunque seguía siendo monotributista. Según contó a PERFIL Daniela, una de sus compañeras, estaba en el turno noche hacía tres años, la mayoría de las veces con casos de alcoholemia. "Era super compañera", detalla la joven, y recuerda una anécdota: "Una semana antes de que pase todo esto, yo hablaba con ella y le pregunté hacía cuánto tiempo que estaba como monotributista. Cuando me dijo, le respondí '¡¿Qué hacés acá todavía?!'. Y me dijo que lo hacía por las chicas (sus hijas)".

Así atropellaron y mataron a la agente de tránsito en Palermo

Daniela trabaja hace tres años como agente de Tránsito. También está contratada como monotributista. "La última vez que dieron planta fue en 2013. Desde hace casi 6 años que no se dan más. Son alrededor de 2500 agentes. Hay planta transitoria y después está la planta permanente, que son los menos", cuenta a PERFIL. "Ellos (el GCBA) pueden bajarte el contrato cuando quieren. Al ser un monotributo no hay nada firmado y siempre amenazan con el miedo, con que te van a echar y con que no podés hacer un reclamo", detalla y recalca que "no tienen ni ART ni seguro".

En este marco, el domingo por la noche y el lunes por la mañana compañeros de la joven fallecida protestaron para exigir justicia. Aprovecharon los semáforos de la 9 de Julio para ocupar la senda peatonal con carteles alusivos al reclamo. También denunciaron las condiciones de precarización laboral de muchos de los trabajadores a cargo de la secretaría de Transporte y reclamaron una indemnización para la familia de la mujer fallecida, así como que el GCBA se haga cargo de los gastos médicos de Santiago Siciliano.

Consultado sobre la situación, Juan José Méndez, secretario de Transporte de CABA, aseguró: "En los agentes de tránsito hay dos modalidades de contratación. La de monotributista es una de ellas y, después del paso de un tiempo, aquellos que quieran continuar van siendo incorporados a la planta del Gobierno de la Ciudad. Por las características del cuerpo, que es muy dinámico, esto va dándose en el tiempo y en la medida que cumplen años de antigüedad".

En declaraciones al programa Buenos días América, el funcionario contó, además, que hasta que eso suceda "en promedio son entre tres y cuatro años", y que también "todos los trabajadores tienen ART y seguro que cubren accidentes personales en el trabajo". Ante la pregunta sobre porqué la joven seguía siendo monotributista aunque estaba hace seis años, el funcionario aseguro que ese "es un tema a revisar".

Quién es Eugenio Veppo, el periodista que atropelló y mató a una agente de tránsito

Cinthia Choque murió este domingo tras el impacto. En tanto, su compañero de trabajo lucha por su vida. En las últimas horas se conocieron las imágenes del momento en el que el auto Volkswagen Passat azul atropella a los agentes Choque y Siciliano al evitar un control de alcoholemia en Figueroa Alcorta y Tagle.

"No los vi", le dijo horas después Eugenio Damián Veppo, a su abogado. El video muestra al conductor continuar su marcha a alta velocidad después de atropellar Cinthia y a su compañero sin detenerse para brindarle ayuda. El auto apareció estacionado en la calle Silvio Ruggieri al 2800 mientras que el exproductor televisivo y actual vocero del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) en el Ministerio de Justicia de la Nación se entregó recién 14 horas después.

AB/FeL