"Pequeño J" ya se encuentra en Argentina y quedó alojado en el penal de Marco Paz bajo un fuerte operativo de seguridad

Tony Jansen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" y acusado por el triple femicidio narco, arribó este lunes por la noche en el aeropuerto de El Palomar tras un mega operativo de extradición desde Perú. Tras pisar suelo argentino fue trasladado al penal de Marcos Paz bajo un fuerte operativo de seguridad.

De esta forma quedó a disposición de la Justicia argentina para continuar con la investigación por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verde el pasado 19 de septiembre de 2025. Las autopsias confirmaron que las tres fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y enterradas.

Tras meses de papeleos y cambios de planes, Pequeño J arribo al país y tras su llegada fue entregado al personal del Servicio Penitenciario Federal, que fueron los encargados de trasladarlo a la cárcel de Marcos Paz.

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El procedimiento se llevó a cabo a partir de las extradiciones concedidas por las autoridades judiciales de Perú y Paraguay, que comprendieron a “Pequeño J”, a otro ciudadano de nacionalidad peruana, a un argentino y a un paraguayo.

Debido al amplio operativo que debe llevarse a cabo, se decidió que dicho penal sea el lugar donde este martes sea indagado por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

Al llegar al país, se difundieron fotos de Pequeño J, sorprendiendo su rotundo cambio de estética durante estos meses. Pese a que se lo conoció con pelo largo, en las fotografías difundidas se lo vio rapado.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Perú brindó información sobre la línea de tiempo de la extradición de Tony Valverde, el cual constó de ocho pasos: la detención, activación del mecanismo de cooperación, se remitió el pedido de extradición, se admitió la solicitud, se declaró procedente el traslado, se autorizó, se evaluaron los requisitos y este lunes llegó a la Argentina.

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Su arribo se esperaba para las 19, pero hubo un atraso en Paraguay, país en el que los agentes buscaron a otros dos detenidos que debían ser extraditados a la Argentina, según informó Noticias Argentinas. Finalmente, a las 20 la comisión policial regresó a la Base Aérea de El Palomar con los cuatro extraditados.

Actualmente Pequeño J se encuentra acusado de los delitos de "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Actualmente Pequeño J se encuentra acusado de homicidio agravado

En la causa hay otras 11 personas imputadas. Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", beneficiado con la falta de mérito.

En las últimas horas se confirmó además que habrían otros tres sospechosos bajo la mira de la Justicia por su participación en uno de los casos mas aberrantes y crueles del país. Horas antes de la extradición de Valverde, familiares de las víctimas realizaron una concentración.