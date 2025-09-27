Perpetua para el hermano del defensor de Boca Ayrton Costa

El hermano del futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Agustina Aguilar, de 21 años.

El crimen, ocurrido en octubre de 2023 en Bernal, dejó al descubierto una historia atravesada por la violencia de género.

La sentencia fue dictada este viernes por El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes, a cargo de los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, quienes coincidieron en que Carlos Costa asfixió a Aguilar tras una discusión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pareja mantenía una relación signada por los celos, el hostigamiento y las amenazas, según reconstruyó la investigación y confirmaron los testimonios de familiares de la joven.

El hecho ocurrió la noche del 7 de octubre de 2023 en un departamento de la calle Sargento Cabral al 700, en Bernal. Costa había recuperado la libertad condicional apenas diez días antes, tras cumplir una condena por siete robos. Pese a las restricciones judiciales que le impedían consumir drogas o alcohol, esa noche había ingerido ambas sustancias junto a Agustina.

Cuando llegaron los efectivos policiales, el acusado intentó desviar la atención: sostuvo que su pareja había sufrido convulsiones y que había intentado reanimarla con maniobras de RCP. Incluso señaló que las marcas en el cuello de la joven eran producto de esos intentos desesperados por salvarla. Pero los peritos forenses desarmaron rápidamente esa versión: la autopsia reveló signos inequívocos de asfixia, lo que llevó a la calificación de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El juicio oral comenzó el 8 de septiembre de este año y estuvo marcado por duros relatos de la familia de Agustina. Sus allegados describieron la relación como “altamente tóxica”, recordaron denuncias previas en el fuero de familia y penal, y remarcaron que la joven vivía bajo una presión constante por parte de Costa.

Durante el proceso, la defensa intentó instalar la hipótesis de una muerte por sobredosis. Incluso el propio Ayrton Costa declaró por videollamada para sostener esa línea. El tribunal, sin embargo, descartó esa posibilidad por falta de pruebas y reafirmó que se trató de un femicidio.

De manera indirecta, el femicidio también involucró al futbolista. Es que la familia de la víctima acusó al futbolista de haber encubierto a su hermano e incluso de participar en la limpieza de la escena del crimen. Aunque esas sospechas no derivaron en imputaciones formales, sumaron tensión al expediente y acompañaron el desarrollo del juicio.

En 2024 Ayrton fue transferido al Royal Antwerp de Bélgica, y meses más tarde Boca pagó cerca de 3,5 millones de dólares para repatriarlo.