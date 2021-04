Recoleta: clausuraron un consultorio médico que vendía tests truchos de Covid-19 a $3500

En un operativo conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, la Policía de la Ciudad clausuró el pasado jueves 29 de abril un consultorio médico clandestino que vendía falsos test de coronavirus a 3500 pesos. El establecimiento ubicado en el barrio de Recoleta era administrado por tres mujeres que se hacían pasar por enfermeras, quienes fueron ya detenidas y serán investigadas por ejercicio ilegal de la medicina.

De acuerdo con la agencia NA, el consultorio clandestino estaba ubicado en Larrea al 900. En el procedimiento intervino la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad.

Durante el operativo, los efectivos no solo determinaron que el consultorio no contaba con el permiso de ninguna autoridad sanitaria para realizar los test, sino que también descubrieron que las tres mujeres que se hacían pasar por médicas atendían además a los clientes en una ambulancia que no estaba habilitada para ejercer como tal.

Seguidamente, se descubrió que se vendían hisopados de detección de coronavirus a 3500 pesos. Los representantes del Ministerio de Salud que intervinieron en el proceso constataron que el consultorio no estaba habilitado para realizar estos análisis.

Asimismo, determinaron que lo que ocurría en el consultorio era muy peligroso para los clientes, debido a que en el lugar no había ni un médico o médica y las tres mujeres que se presentaban como auxiliares de enfermería no estaban registradas como personal de salud.

Según se detalló, dos de las mujeres eran las encargadas de atender los consultorios y ofrecer los hisopados y una tercera se presentaba como la presidenta de una asociación denominada “Acción Comunitaria para la igualdad de latinoamericanos en la Argentina” (ACILA).

Tras observar todas estas irregularidades, dieron intervención a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 12, a cargo de Sebastián Fedullo, que ordenó la clausura del local, la detención de las tres mujeres y el secuestro de la ambulancia Ford Transit y de los demás elementos probatorios hallados.

Fedullo también dispuso la confiscación de diversos elementos probatorios del delito de ejercicio Ilegal de la medicina (infracción al artículo208 del Código Penal). Se incautaron, además los test PCR no habilitados por la ANMAT, un aparato para realizar electrocardiogramas, tubos de ensayo, documentación, computadoras, insumos médicos y teléfonos celulares.

Antecedente en Córdoba

Hace algunos días en la provincia de Córdoba, efectivos de la Policía detuvieron a dos bioquímicas acusadas por los delitos de “estafa y uso de documento privado falso en concurso real”, dado que emitían falsos certificados con resultados negativos de coronavirus.

También fueron imputados dos hombres que fueron supuestamente “partícipes necesarios” del delito.