Cuento del tío: alertan sobre falsos médicos en tiempos de coronavirus

En grupos de whatsapp circulan audios y comunicados que alertan sobre falsos médicos o empleados de compañías de servicios de cables que se presentan en las casas, y a través de este engaño, ingresan a robar. Podría tratarse de una vieja modalidad de asalto pero aggiornada a los tiempos actuales de coronavirus. Pero aunque, por el momento, no hay denuncias concretas sobre esta modalidad del cuento del tío, desde la Policía de la Ciudad aconsejaron no abrirle a quienes se hagan pasar por personal de sanidad en visitas que no sean pactadas.

La Policía de la Ciudad informó que “ningún profesional de la salud se está acercando a los domicilios para revisiones por coronavirus”. Por lo tanto aconsejan no abrir la puerta de las casas si alguien se presentara con esta intensión y dar aviso al 911 de forma inmediata. Por el momento no existen denuncias en sede policial con esta modalidad del cuento del tío, confirmaron voceros de la cartera de Seguridad porteña a PERFIL. Los medicos se presentan en los domicilios particulares cuando el propietario lo solicita por alg ú n síntoma vinculado con el Covid-19.

Se viralizaron audios de una mujer que alertaba sobre falsos operarios de Cablevisión que supuestamente intentaban ingresar a un edificio y como desconfiaron de la actitud de estas personas se comunicaron con la empresa y les confirmaron que no habían enviado empleados al lugar. También circularon comunicados que hablaban de falsos médicos, enfermeros o personal de Cruz Roja que se presentaban en las propiedades para hacer controles sanitarios o desinfecciones. Pero estas denuncias, por el momento, solo circulan de manera virtual.

Por esta razón las autoridades de Seguridad de la Ciudad aconsejaron que “no hay que abrirle la puerta a desconocidos”.