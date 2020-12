Rodrigo Eguillor: el eje está puesto en si es inimputable, mientras sigue con prisión domiciliaria

El abogado de Rodrigo Eguillor (25) había pedido que se lo considere a su defendido inimputable en la causa que se lo investiga por abuso sexual. Pero El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 rechazó el pedido y ahora el eje está puesto en sí es capaz de comprender la criminalidad de sus actos para determinar si puede afrontar el juicio en su contra.

La cabeza de Eguillor está en el centro de la discusión entre las partes involucradas en la investigación de la causa por violación y privación de la libertad de una joven ocurrida en San Telmo en noviembre de 2018.

A fines de noviembre, la defensa de Eguillor había solicitado que se declare inimputable al joven, de acuerdo a lo que se especifica en el artículo 34 del Código Penal. Allí se indica que la persona que al momento del hecho “ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables” no pudiera comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones no es punible.

Rodrigo Eguillor cumple arresto domiciliario en la casa de su madre, la fiscal Paula Martínez Castro.

En su pedido se basó en el último examen pericial en donde se habló de “cuadro de padecimiento de índole psicótica a forma esquizofrénica”, informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio oficial.

“No es sencillo ni acaso posible poder aseverar con certeza que su cuadro actual es irreversible, pero sí es posible diagnosticar que es crónico, que requerirá tratamiento psiquiátrico y psicológico de por vida y que no deberá abandonar la medicación psicofarmacológica”, se sostuvo en el informe de la pericia en la que participaron un médico forense y un perito de parte.

"(Eguillor) requerirá tratamiento psiquiátrico y psicológico de por vida y no deberá abandonar la medicación psicofarmacológica”, sostuvo la pericia

Pero para el fiscal Oscar Ciruzzi los informes médicos legales son “ambiguos y poco claros” con respecto a los “momentos de estabilidad” que podía alcanzar, ya que no surgía con claridad si durante esa etapa y con supervisión profesional Eguillor podría estar en un juicio, se detalló. Por lo que considera "prematuro hablar de inimputabilidad".

Ante ambas posturas, el juez Alejandro Noceti Achaval del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 10 compartió lo planteado por el fiscal por lo que rechazó el pedido de sobreseimiento de Eguillor pedido por su defensa.

Además el magistrado marcó que el proceso en contra de Eguillor “está suspendido” y que el joven “deberá ser examinado nuevamente dentro de tres meses” por una junta médica de profesionales del Cuerpo Médico Forense. En este sentido prorrogó la prisión preventiva por seis meses. El acusado la cumple bajo prisión domiciliaria con vigilancia electrónica en la casa de su madre, la fiscal de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro, en un country de Canning, en el partido de Esteban Echeverría.

Fue detenido en diciembre de 2018.

La situación procesal. Eguillor fue detenido en diciembre de 2018. Un mes antes había sido denunciado por una joven que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en un departamento de San Telmo. Un vecino declaró en la causa que los observó en el balcón. “Empezó a pegarle trompadas muy fuertes en la cabeza a la chica. La agarraba con un brazo rodeándole el cuello y con la otra mano le pegaba”, describió.

El hijo de la fiscal estuvo preso en el penal de Marcos Paz y en Ezeiza. En junio pasado fue beneficiado con prisión domiciliaria y fue trasladado a la casa de su madre en el country Solar del Bosque en Canning.

Eguillor fue procesado y la causa se elevó a juicio oral por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. Según la investigación, el 15 de noviembre de 2018 se reunió con una joven de 22 años en un departamento del barrio de San Telmo.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el acusado abusó sexualmente de ella y no la dejó irse del lugar. La situación se viralizó a partir de un video donde se observaba a la chica solicitando ayuda desde el balcón y a Eguillor agarrándola del cuello para meterla de nuevo a la vivienda.

NG CP