Rosario: un cartonero encontró un feto en la basura frente a un jardín de niños

Un cartonero de la ciudad de Rosario se encontró con un macabro hallazgo cuando revisaba un contenedor de basura frente a un jardín de infantes. El hombre encontró un feto envuelto en un pantalón. El cuerpo son vida tenía el cordón umbilical y la placenta.

Según las primeras pericias, corresponde a un varón de 29 centímetros, de entre 7 y 8 meses de gestación, consignó el diario La Capital de Rosario. El feto habría sido depositado pocas horas antes en el contenedor de basura.

El espeluznante hecho se produjo cerca del mediodía de este miércoles 2 de octubre en Baigorria al 2200, en el barrio Parque Field, en la zona norte de Rosario. Se trata de una zona con mucho tránsito y comercios.

"Estaba buscando algo para llevar y levanté una bolsa de tela de la que se cayó un pantalón negro. Y ahí estaba el feto, como envuelto en el pantalón. Cuando me di cuenta que era un bebé, no quise ver más. Me dio una impresión bárbara. Casi que me pongo a llorar. Entonces avisé a un vecino y los chicos de un local de enfrente llamaron a la policía", recordó Alan, el joven cartonero que se encontró con el cuerpo sin vida mientras revisaba la basura, en diálogo con Canal Tres de esa ciudad.

En esa línea, Alan aseguró que quedó "en shock" con el macabro hallazgo: "Es la primera vez que me pasa algo así. Me dio mucha impresión ver eso porque yo tengo una bebé. Apenas lo ví, salí corriendo. Los médicos dijeron que tendría entre siete u ocho meses. Tenía el cordón umbilical y la placenta".

El lugar se encontraba vallado para permitir el trabajo de los efectivos de la Policía de Investigaciones, que cumplían con distintas medidas (toma de testimonios, relevamiento de cámaras y rastros) ordenadas por el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Luis Schiappa Pietra.

