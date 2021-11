Rosario: una mujer vive atrincherada en su casa porque la amenazaron y balearon su vivienda

Rosario tiene el Monumento, las mujeres más bellas y las balaceras. La postal de las vainas servidas se ha naturalizado en cada barrio de la ciudad. Una familia se atrincheró en su casa, con los muebles contra la ventana, luego que le dispararon el pasado sábado por la noche, exigiendo que abandonen la vivienda. No son nuevas las usurpaciones seguidas de amenazas. Esta vez le tocó a Sofía Quinteros de 28 años, con dos hijos de 5 y 2 años: “El viernes vinieron directamente a decirme que me tenía que ir, sino me mataban a mí y a los chicos. Hice la denuncia a la policía y a mis hijos los dejé en lo de un familiar por temor. Vinieron el sábado a la madrugada y tiraron contra el frente de mi casa. Ahora tengo que vivir con los muebles contra la ventana y la puerta por temor a que quieran entrar”.

La vivienda ubicada en Santa Fe al 7800, zona oeste de Rosario, sufrió los disparos en el frente, la ventana principal y los impactos quedaron en un sillón y la puerta del dormitorio donde se encontraba Sofía con un amigo que la acompaña desde el viernes que recibió las amenazas. “Acá está fatal, cuando fui hacer la denuncia a la fiscalía me encontré con otra chica que también sufrió amenazas para que deje su casa y resulta que está a pocas cuadras de donde vivo yo. Recurrí a los medios porque tengo mucho miedo”, dijo Sofía a Perfil.

Los casquillos de una nueva balacera en Rosario.

La joven relató que después de los disparos volvió a llamar al 911, la policía se hizo presente pero no le dio entidad al reclamo. “Me decían que los vidrios no habían sido roto por las balas, no me dieron bolilla y resulta que cuando me puse a barrer los vidrios encontré los casquillos. Recién hoy vinieron de Seguridad, me pidieron mi celular y me dijeron que iban a dar protección. No puedo vivir atrincherada en mi casa”, agregó.

Sofía hace siete años que vive en la esquina de Santa Fe y Chaparro; el calvario comenzó el martes de la semana pasada cuando “vinieron buscando a una persona y les dije que no vive acá, después el viernes me amenazaron que si no daba la casa me mataban a mí y a mis hijos. Volvieron el sábado a sacarme, puse los sillones y volvieron a la madrugada tirando tiros”. La mujer relató que ella tenía un vínculo con la persona por la que preguntaron “pero hace cuatro meses que no lo veo; me buscan a mí y no tengo nada que ver. Tengo miedo por mis hijos. Tengo que vivir encerrada, no puedo salir por miedo a que se metan”.

La inseguridad no da tregua en Rosario.

Sofía hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía y solicitó una custodia permanente, pero recibió como respuesta llamar al 911 “si pasa algo”. Darío es la persona que desde el viernes acompaña a la mujer y estaba en el momento de los disparos: “Las balas nos pasaron por entre las piernas. Estoy haciendo de custodio, no sé si la Justicia espera que a uno lo maten para hacer algo".

Familias atrincheradas, cambios de hábitos obligados por el temor; comerciantes amenazados por no pagar a las bandas por protección; no tener una mesa contra una ventana por temor a ser baleados y comer en otras habitaciones de la casa; alumnos de escuelas que, como si estuvieran en guerra, cuando se escuchan disparos son llevados a salones “con paredes de cemento”. Rosario va naturalizando vivir con miedo. 197 crímenes en lo que va del año. Soldaditos, sicarios, tiratiros, la fauna que domina una ciudad donde los políticos miran para otro lado. El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin sufrieron en carne propia el escarnio popular cuando fueron literalmente corridos del Monumento a la Bandera. El incremento de fuerzas de seguridad no se ve reflejado en las calles, donde las vainas servidas mandan.

Los impactos de las balas contra el vidrio de la casa de Sofía Quinteros.

SB / ED