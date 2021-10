Viuda del arquitecto asesinado convocó a una nueva marcha: "Las palabras se las lleva el viento"

“Pido perdón por todas las marchas a las que no asistí, cuando otros vecinos pedían Justicia por sus seres queridos. Hoy nos pasó a nosotros y estoy pidiendo que nos acompañen al Monumento, mañana a las 20”, dijo Indiana, esposa de Joaquín Pérez, asesinado por dos motochorros hace una semana, cuando iba a guardar su auto en el barrio de Arroyito en la ciudad de Rosario.

En diálogo con PERFIL, la mujer de 29 años afirmó que “no podemos seguir así. Yo sé que participar de una marcha o pedir Justicia no me va a devolver a mi marido, pero si sirve para cambiar, vamos a hacer las marchas que tengamos que hacer. Nada va a cambiar este dolor, ni le va a devolver el papá a mi hija, pero tenemos que pedir Justicia. Nos tenemos que hacer escuchar, no solo por Joaquín, sino por todas las víctimas como él y los que seguramente van a seguir, porque es terrible pensar eso…”

En la noche del martes de la semana pasada, el arquitecto Joaquín Pérez de 34 años, recibió tres disparos mortales cuando iba a guardar su vehículo en el garaje a la vuelta de su domicilio cuando fue sorprendido por dos sujetos en moto. Luego de los disparos, Joaquín llegó a su casa en pedido de ayuda y murió. Respecto a la causa que lleva adelante el fiscal Adrián Spelta, Indiana apuntó que “hoy se cumple una semana del asesinato y tengo cero novedades de la causa, nada”.

La viuda de Joaquín asistirá este miércoles a las 20 al acto en el Monumento a la Bandera y dijo que la llamó al intendente rosariono Pablo Javkin: “hablé con el intendente pero después no quise hablar con nadie más que me quisiera pedir perdón. Obviamente me tienen que pedir perdón a mí y a todas las familias que pasaron por lo mismo. Mientras no se pongan las pilas las palabras se las lleva el viento.”

Respecto a la llegada de más fuerzas federales y gendarmes a Rosario hace dos semanas, Indiana afirmó que, en su barrio, Arroyito, “no los veo. No puedo creer que después de la marcha que se hizo el jueves pasado en la esquina de mi casa, hubo seis crímenes más en la ciudad. ¿Dónde está la policía, dónde están las fuerzas federales que mandaron? es irreal… Es increíble que nadie cumpla con la función que deben cumplir: nadie. Ningún funcionario. No sé si no pueden o no quieren. No sé.”, se preguntó.

A días de las elecciones, el intendente Javkin escribió un hilo en su cuenta de twitter reclamando autonomía para la ciudad y una policía propia. Al respecto, la joven de 29 años agregó que “me parece bien, pero fíjate hasta dónde tenemos que llegar para que pase esto y lo pongan en agenda. Si la muerte de mi marido es un quiebre para que esto se solucione, que se haga. No puede ser que lleguemos a esto para que hagan lo que tienen que hacer”, dijo, indignada.

Crimen del arquitecto rosarino: ofrecen un millón de pesos por información de los asesinos

La joven contó que su hija de dos años y medio “está rara, llora, lo nombra al papá, lo espera, suena el timbre y se pone nerviosa” y al momento de poner en palabras quién era Joaquín lo definió como “esas personas que no encontrás, no solo lo digo yo, sino todas las personas que lo conocieron. No tenía maldad, no se enojaba, siempre estaba contento, siempre veía el lado positivo de las cosas, un chico optimista, resiliente, siempre para adelante, trabajador, se desvivía por la familia…era todo lo que está bien, lo que uno quiere para su vida. Siempre le decía: ‘qué bueno que te me cruzaste en el camino, cómo me gustaría ser un poquito como vos. Qué bueno que te elegí para que seas el padre de mi hija’. Siempre se lo decía. Su vida era su familia, los amigos, la arquitectura y la pelota: las cuatro patas de la mesa de la vida de Joaquín...”.

Este lunes a la noche, Leandro Pérez, junto a la Red de Vecinales de Rosario hicieron la convocatoria para el miércoles 27 a las 20 en el Monumento, donde se leerá un documento y tendrá como único orador al hermano del arquitecto asesinado. Gabriela Aiello, suegra de Joaquín agregó que “la marcha en el Monumento tiene que ser super multitudinaria, sin ningún tipo de embanderamiento político, es el reclamo de Justicia por Joaquín y por los demás”.

La mamá de Indiana está junto a ella y es quién filtra los llamados y explicó que “nos llamaron del ministerio de Seguridad de la provincia y de otras secretarías, pero estamos tan aturdidos que no sabemos con quién hablamos, nos ofrecieron asistencia”. Respecto al trabajo de la fiscalía agregó que “la policía no hace nada sino lo ordena el fiscal. Parecía que la fiscalía tenía mucho material, parecía que lo resolvían y ahora retrocedieron…nos dicen que hay que peritar, pero por momentos siento que nos hacen perder el tiempo, cuántas huellas va a tener el volante del Clío o el freno de mano que no sean de Joaquín. Sabemos que todo lleva un proceso, pero también sabemos que pasó una semana y no tienen nada.”.

FP cp