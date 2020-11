El papá del agresor de las bailarinas habló del tormentoso pasado de su hijo

Walter Villarreal es el papá de Sebastián (30), el joven estudiante de baile y teatro y árbitro de fútbol que el martes pasado apuñaló a dos bailarinas en una escuela de danzas del barrio porteño de Palermo. "Esto nos descontroló a todos", dijo a la prensa sobre el episodio protagonizado por su hijo.

"La verdad es que estoy muy sorprendido, muy consternado. Encontrarnos con esta situación nos descontroló a todos porque nos va a cambiar la vida todo esto", explicó, en declaraciones al canal C5N.

Sin ánimo de justificar el accionar de su hijo, el hombre reveló un pasado desconocido y tormentoso de su hijo: dijo que en su niñez vivió un verdadero calvario porque su mamá los agredía todo el tiempo.

Julieta Antón, una de las víctimas de Sebastián Villarreal.

Walter contó que la mamá de Sebastián y su hermano gemelo está internada hace 15 años en una clínica neuropsquiátrica. "Les pegaba con objetos contundentes", recordó. "Cuando yo reaccionaba, ella me echaba de la casa, era una situación muy difícil para mí y para ellos", amplió.

Villarreal agregó que cuando sus hijos cumplieron 10 años obtuvo la custodia y que en ese momento los llevó a un sanatorio para que fueran revisados. Sin embargo, los resultados no revelaron la presencia de ninguna secuela.

"Se quedaron estudiando el secundario en la ciudad La Plata, y cuando me los quise llevar me dijeron que no porque tenían su vida ahí y los respeté, pero siempre estuve y estoy siempre", aseguró Villarreal.

Ataque a puñaladas: el fiscal pide otro peritaje para saber si el agresor es inimputable



Sobre la detención de su hijo, explicó que a partir de la imputación por tentativa de femicidio se dedicará a "acompañarlo" y "ayudarlo en lo que pueda".

Por último habló de las víctimas, las bailarinas Julieta Antón (26) y Sofía Bovino (36). "Le pido disculpas no solo a ellas sino también a su familia", indicó.

El brutal ataque ocurrió el martes pasado a las 4 de la tarde en la escuela de baile "El Club de la Danza", ubicada en Federico Lacroze 2090, en el barrio de Palermo. Villarreal, quien tenía una obsesión con Antón, a quien le enviaba constantes mensajes de texto, tenía clase con la joven, agredió a las dos mujeres con un cuchillo y terminó reducido por la policía de un disparo en un glúteo.

LN