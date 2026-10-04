Toman el caso de “la mujer sin rostro” para desarrollar una IA de investigación forense

Fue una de las criminales más buscadas de Europa. Nadie conocía su rostro, su nombre ni su edad. Tampoco había una imagen que permitiera reconocerla. Pero había algo que parecía mucho más contundente: estaba su ADN. El mismo perfil genético había aparecido en escenas del crimen de tres países: Alemania, Austria y Francia. Estaba asociado a crímenes, robos a mano armada y otros delitos. Los investigadores llegaron a vincularlo con más de cuarenta hechos ocurridos entre los años 1993 y 2009.

La misteriosa sospechosa terminó bautizada como “la mujer sin rostro”. Hasta que una prueba hizo tambalear toda la investigación. En 2009, el cuerpo quemado de un refugiado varón encontrado en Francia volvió a arrojar aquel perfil femenino. Los análisis se repitieron utilizando otro lote de hisopos y el resultado fue completamente diferente.

La mujer nunca había pasado por aquellas escenas. No había robado. No había matado. El ADN estaba en los hisopos utilizados para recoger las muestras, contaminados durante su fabricación. Durante años, aquel rastro había conectado delitos que en realidad no tenían relación entre sí.

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Según cuenta a PERFIL el perito toxicólogo argentino Fernando Cardini, el error significó una pérdida de 14 millones de euros en costos directos y terminó impulsando mayores controles sobre los insumos forenses para evitar la contaminación con ADN humano.

Pero dejó, además, un interrogante que atraviesa las investigaciones criminales hasta hoy: ¿qué ocurre cuando una prueba que parece irrefutable conduce a todos en la dirección equivocada?

“La evidencia no habla sola”, plantea Cardini a este diario. Necesita interpretación, porque encontrar un elemento en determinado lugar no demuestra automáticamente una responsabilidad: el detective debe establecer cómo llegó hasta allí, contemplar hipótesis alternativas y buscar contradicciones. Sin ese proceso, sostiene, la evidencia puede terminar convertida en una mera conjetura.

Contra los errores. Tomando como base el caso de “la mujer sin rostro”, esta semana será presentado en el XVII Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal Siatic, un Sistema de Inteligencia Artificial para Técnicas de Investigación Criminal, concebido para asistir a quienes llevan adelante una pesquisa.

La idea no es que un algoritmo resuelva un crimen ni determine quién es culpable. Su función sería mucho más concreta: acompañar el procedimiento y advertir cuando el investigador se saltea un paso, omite una medida o deja sin explorar una alternativa.

“La IA te va a decir: ‘Mirá, te olvidaste de esto, no hiciste esto’”, explica Cardini a PERFIL. “Tenemos armado el robot y lo vamos a presentar en el Congreso”, anticipa.

A diferencia de una inteligencia artificial de uso general, el sistema debería trabajar sobre protocolos previamente establecidos. “Siguiendo el protocolo del Ministerio de Seguridad, no es que va a googlear en la red”, aclara.

El modelo tiene, en realidad, tres patas: procedimientos normalizados, personal capacitado y una IA que ayude a controlar que esos procedimientos se cumplan. Cardini lo vincula con los estándares internacionales ISO 21043, que abarcan desde la actuación en una escena hasta la presentación de los resultados ante un tribunal e incluyen preservación de evidencia, cadena de custodia, capacitación y medidas para evitar contaminación o alteraciones.

“Cada perito que va a la escena del crimen está validado y certificado. Cada fiscal estuvo capacitado para investigar este tipo de delito”, ejemplifica sobre el modelo que pretende impulsar.

Loan, Agostina y Fentanilo. Cardini toma como disparador tres casos criminales recientes. El objetivo, según explica, no es que la IA establezca qué ocurrió, sino que obligue a recorrer caminos que un sesgo, una omisión o una hipótesis adoptada demasiado temprano pueden dejar afuera.

Uno de los casos es el de Loan Peña, el nene de 7 años que desapareció misteriosamente en Corrientes y que actualmente está siendo ventilado en juicio oral. Cardini toma como ejemplo las zapatillas halladas durante la búsqueda para plantear cómo un objeto puede convertirse rápidamente en evidencia sin que necesariamente se hayan agotado las preguntas alrededor de él.

“¿Las zapatillas de Loan son una evidencia? ¿Fue un accidente? ¿Lo estudiaron como un accidente?”, plantea.

La IA no debería responder qué significan esas zapatillas ni respaldar una teoría sobre la desaparición. Su tarea sería advertir qué interrogantes todavía no fueron respondidos y qué procedimientos deberían cumplirse antes de adjudicarle determinado valor a ese elemento.

En el caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba a finales de mayo de 2026, el experto pone el foco en otro problema: el sesgo de autoridad. Su presentación contrapone la posición del fiscal Raúl Garzón, quien manifestó públicamente que no tenía autocrítica sobre la actuación policial y judicial, con cuestionamientos surgidos alrededor de los tiempos de determinadas medidas y la preservación de la escena.

“El sesgo de autoridad significa que el fiscal no abrió su cabeza, no hizo un pensamiento crítico, no planteó que había otras posibilidades”, sostiene Cardini.

El riesgo, según su planteo, aparece cuando quien conduce una investigación considera demasiado pronto que el procedimiento fue correcto o que ya encontró la explicación del hecho. El sistema debería funcionar entonces como una barrera: el protocolo debe cumplirse independientemente de la convicción del investigador.

El tercer ejemplo es la causa que investiga las 90 muertes por fentanilo contaminado. Allí Cardini formula uno de los cuestionamientos más fuertes y sostiene que la ausencia de autopsias impide responder preguntas fundamentales sobre el nexo de causalidad de las muertes investigadas.

“Es como yo te diga: ‘mirá, asesinaron a 100 personas con armas de fuego y no hicieron autopsia Médico-Legal de ninguno. Tenés que determinar la causa de muerte, sacar la bala del cuerpo de cada víctima, para poder realizar una pericia balística y así determinar de qué arma salieron y así saber quién o quienes dispararon el tiro mortal que les causó la muerte”, grafica.

La función de la IA sería nuevamente elemental, pero decisiva: que una medida necesaria no dependa únicamente de que alguien la recuerde, tenga tiempo para ordenarla o la considere relevante. “Te olvidaste. Bueno, tenés alguien que te va a decir: ‘No te olvides. Tenés que hacerlo’”, resume Cardini.

Sobre su implementación, Cardini cuenta que hace tres meses trabajan con el Departamento de Tecnología Forense de la Policía Federal en un convenio orientado a certificar y validar determinados procesos de la evidencia digital.

Mencionó particularmente las investigaciones de ciberdelitos analizando los dispositivos de telefonía, computadoras y elementos electrónicos en general como drones y cámaras de seguridad entre otros, donde la forma en que se obtiene y preserva una prueba puede resultar decisiva ante un posterior planteo de nulidad.

Congreso de Técnicas de Investigación Criminal

L.N.

El próximo miércoles 7 y el jueves 8 de octubre se llevará a cabo el XVII Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal en la Ciudad de Buenos Aires, con una agenda centrada en evidencia digital, ciencia y nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal.

El encuentro tendrá modalidad presencial en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, en Viamonte 1549, y también contará con transmisión virtual privada.

Entre los expositores estarán Manuel de Campos, juez nacional en lo Criminal y Correccional y presidente de COLTIC 2026, y Fernando Cardini, perito toxicólogo y profesor de Técnicas de Investigación Criminal.

La propuesta buscará analizar el impacto de las nuevas herramientas sobre la investigación penal y el valor de la evidencia digital en la reconstrucción de hechos criminales.

La inscripción se realiza a través del sitio oficial de COLTIC.