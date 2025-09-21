Torres y triple alambrado: así es la nueva cárcel modelo de Tucumán

El Complejo Penitenciario Benjamín Paz se levanta en el municipio de Trancas, a 54 kilómetros de la ciudad de Tucumán, y ya es considerado un modelo a nivel regional. Con la incorporación de 700 nuevas plazas, su capacidad total asciende a 1.600 reclusos, todos alojados en módulos según el tipo de delito, la conducta y el grado de condena. Este esquema responde a la Ley 24.660 sobre ejecución de penas y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El diseño de la cárcel prioriza tanto la seguridad como la convivencia interna. Los pabellones están distribuidos de forma que permiten un control más eficiente, reducen la tensión entre internos y optimizan las tareas de los 1.372 agentes penitenciarios que cumplen funciones en el establecimiento.

“Esta cárcel es un hecho, una respuesta real a una demanda histórica. Aquí no hablamos de promesas: hablamos de una obra concreta que cambia el sistema penitenciario de Tucumán”, destacó el gobernador Osvaldo Jaldo, al remarcar la magnitud de la inversión.

Con un predio de 130 hectáreas y 18 mil metros cuadrados cubiertos, Benjamín Paz adopta el concepto de “campus abierto”. Una calle central articula los diferentes módulos y conduce a espacios de trabajo, recreación, práctica religiosa, educación y lectura, con escuela y biblioteca incluidas. El perímetro está asegurado por triple alambrado y torres de vigilancia que refuerzan la custodia del área.

La magnitud de la obra la convierte en la construcción carcelaria más importante de Tucumán en los últimos cien años.