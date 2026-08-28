Unos minutos después de la medianoche, una camioneta Ecosport y un auto Volkswagen Gol chocaron de frente en la avenida Balbín entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte, en el límite entre los barrios porteños de Coghlan y Belgrano.

Tras el fuerte impacto, los Bomberos, la Policía y el SAME ayudaron a rescatar a las personas que viajaban en los vehículos. Los dos conductores y una pasajera sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital Pirovano, donde recibieron atención médica.

Según se pudo reconstruir a partir de los videos de cámaras de seguridad, la camioneta Ecosport invadió el carril contrario y chocó de frente con el Gol. También colisionó de forma más leve contra un tercer vehículo.

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La conductora del Gol, que estaba trabajando como chofer de auto de aplicación, fue diagnostica con fractura de pelvis y será operada. Llevaba dos pasajeras; una de ellas quedó internada con lesiones menores.

El tránsito en la zona se vio reducido durante horas por el trabajo del SAME, los Bomberos y la Policía.

MB/fl