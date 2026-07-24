viernes 24 de julio de 2026
SOCIEDAD
Confusión de semáforo

Impactante choque en Palermo entre un auto y un colectivo que iba por el Metrobús: dos mujeres heridas

El choque ocurrió en el cruce de la avenida Santa Fe y Darregueira. El auto quedo destruido y las dos ocupantes fueron internadas.

Choque entre un colectivo y un auto en Palermo 24072026
Choque entre un colectivo y un auto en Palermo | Captura web
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Un auto Peugeot 308 que circulaba en la madrugada de este viernes por el barrio porteño de Palermo chocó con un colectivo de la línea 111.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, el colectivo circulaba por el carril del Metrobús cuando el auto, al confundirse de semáforo, dobló en Darregueira y fue colisionado.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Santa Fe y Darregueira y, producto del siniestro, el rodado quedó destruido en los carriles centrales del Metrobús.

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En el lugar trabajó personal policial, bomberos y SAME, que trasladaron a las dos mujeres que viajaban en el auto al Hospital Fernández.

Se informó que las mujeres fueron derivadas con diagnóstico de politraumatismos. El colectivo iba sin pasajeros y el chofer sufrió heridas leves.

El jefe de guardia Hospital Fernández informó que la conductora, de 35 años, ingresó al Shock Room con un traumatismo encéfalo craneano (TEC), orientada y con signos vitales normales. La acompañante, de 30, se encuentra fuera de peligro.

Los restos del auto quedaron desparramados en el andén del Metrobús y en la calle, por lo que bomberos trabajaron en el lugar.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

En desarrollo...

LT

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