Impactante choque en Palermo entre un auto y un colectivo que iba por el Metrobús: dos mujeres heridas

Un auto Peugeot 308 que circulaba en la madrugada de este viernes por el barrio porteño de Palermo chocó con un colectivo de la línea 111.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, el colectivo circulaba por el carril del Metrobús cuando el auto, al confundirse de semáforo, dobló en Darregueira y fue colisionado.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Santa Fe y Darregueira y, producto del siniestro, el rodado quedó destruido en los carriles centrales del Metrobús.

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En el lugar trabajó personal policial, bomberos y SAME, que trasladaron a las dos mujeres que viajaban en el auto al Hospital Fernández.

Se informó que las mujeres fueron derivadas con diagnóstico de politraumatismos. El colectivo iba sin pasajeros y el chofer sufrió heridas leves.

El jefe de guardia Hospital Fernández informó que la conductora, de 35 años, ingresó al Shock Room con un traumatismo encéfalo craneano (TEC), orientada y con signos vitales normales. La acompañante, de 30, se encuentra fuera de peligro.

Los restos del auto quedaron desparramados en el andén del Metrobús y en la calle, por lo que bomberos trabajaron en el lugar.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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