ANMAT aprobó una nueva terapia oral para adultos con artritis psoriásica en Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó una nueva terapia oral para la artritis psoriásica activa en adultos, una decisión que amplía el arsenal terapéutico disponible en Argentina para el tratamiento de esta enfermedad inflamatoria crónica. La incorporación representa un avance para pacientes que requieren nuevas opciones de tratamiento bajo indicación médica especializada.

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La artritis psoriásica es una enfermedad inmunomediada que afecta principalmente las articulaciones, aunque también puede comprometer la columna vertebral y las zonas donde los tendones y ligamentos se unen al hueso. Su evolución puede provocar dolor persistente, inflamación, rigidez, fatiga y una importante disminución de la capacidad funcional.

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Los especialistas advierten que, cuando no se trata de manera adecuada, la enfermedad puede ocasionar daño estructural irreversible, deformidades articulares y discapacidad permanente. Por ese motivo, el diagnóstico precoz y el acceso oportuno a tratamientos eficaces resultan fundamentales para mejorar el pronóstico y preservar la calidad de vida de los pacientes.

Qué es la artritis psoriásica y quiénes pueden desarrollarla

La artritis psoriásica está estrechamente relacionada con la psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la piel. En Argentina se estima que alrededor de 800.000 personas conviven con psoriasis, lo que representa entre el 2% y el 3% de la población.

De ese total, entre el 10% y el 30% podría desarrollar artritis psoriásica en algún momento de su vida. En la mayoría de los casos, el compromiso articular aparece entre siete y diez años después de las primeras lesiones cutáneas, aunque también puede manifestarse simultáneamente o incluso preceder a la aparición de los síntomas en la piel.

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Además de sus manifestaciones articulares, la enfermedad se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, obesidad, depresión y ansiedad, lo que obliga a un abordaje multidisciplinario que contemple tanto los aspectos físicos como emocionales del paciente.

Cómo actúa la nueva terapia aprobada en Argentina

La medicación aprobada pertenece a una nueva clase de pequeñas moléculas que actúan de forma selectiva sobre la tirosina quinasa 2 (TYK2), una proteína intracelular involucrada en la señalización de diversas citocinas responsables del proceso inflamatorio.

Su mecanismo de acción se diferencia de otras terapias sistémicas porque actúa específicamente sobre esa vía inflamatoria y, además, presenta la ventaja de ser un tratamiento de administración oral, evitando la necesidad de aplicaciones inyectables en aquellos pacientes para quienes el médico considere apropiada esta alternativa.

Qué estudios respaldaron la autorización de ANMAT

La autorización de ANMAT se sustentó en los resultados de dos estudios clínicos internacionales de fase III, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, que incluyeron aproximadamente 1.400 adultos con artritis psoriásica activa.

Los resultados fueron presentados durante los congresos de la American Academy of Dermatology (AAD) y de la European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), dos de los encuentros científicos más relevantes a nivel internacional en dermatología y reumatología.

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Por qué el diagnóstico temprano es clave en la artritis psoriásica

La misma molécula ya contaba con aprobación tanto en Argentina como en otros países para el tratamiento de adultos con psoriasis en placas de moderada a severa que requieren terapia sistémica o fototerapia. Con esta nueva autorización, sus indicaciones se amplían para incluir también el tratamiento de la artritis psoriásica activa.

Desde Bristol Myers Squibb, la directora médica para Argentina y Chile, Tamara Rudy, señaló que la enfermedad afecta de manera significativa la vida cotidiana de quienes la padecen, tanto por el dolor y la inflamación como por las limitaciones funcionales y el impacto emocional. En ese contexto, destacó que disponer de nuevas alternativas terapéuticas permite adaptar mejor los tratamientos a las necesidades individuales de cada paciente.

Los especialistas insisten en que muchas personas con psoriasis pueden desconocer que el dolor o la rigidez articular forman parte de una enfermedad inflamatoria relacionada con la piel. Por ello, recomiendan consultar de forma temprana ante síntomas persistentes para evitar la progresión del daño articular.

El trabajo coordinado entre dermatólogos, reumatólogos y médicos clínicos resulta clave para identificar la enfermedad en sus primeras etapas e iniciar el tratamiento más adecuado según las características de cada paciente.

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