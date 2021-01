Video: así quedó la casa del mecánico después de sufrir tres horas de tortura extrema

Las manchas de sangre en el piso reflejan el nivel de violencia demencial. Las huellas hemáticas recorren casi toda la casa, entre ropa tirada, cajones y cortinas. Después de sufrir tres horas de tortura extrema, la víctima filmó con su teléfono celular cómo quedó su casa de la localidad bonaerense de Turdera, en el partido de Lomas de Zamora, tras el paso de los delincuentes.



Claudio es el dueño de un taller mecánico ubicado en la calle San Rafael 680 y vive en la planta alta. El jueves 21 de enero pasado, mientras dormía con su novia, escuchó una fuerte explosión y, apenas se levantó, descubrió que dos sujetos armados habían entrado a su domicilio.

"Esa noche habíamos llegado con mi novia tarde, estábamos cansados y nos fuimos a acostar. De pronto escucho una explosión tremenda y cuando me levanto para ver qué había pasado, me agarran dos que estaban enfierrados", explicó en declaraciones a la agencia Télam.

Los delincuentes tenían el dato que el mecánico planeaba comprar una camioneta en los próximos días y comenzaron a revisar todo en busca del dinero. A la casa entraron por el balcón, donde rompieron el vidrio y accedieron al living.

"Empezaron a revisar todo, estuvieron más de tres horas, fueron hasta el taller, revisaron todos los autos, las guanteras de los coches, dieron vuelta la casa. De hecho, se tomaron una botella de champán que tenía en la heladera", señaló Claudio.

La víctima destacó que los autores estaban muy tranquilos y entendió que "por la forma en que se movían, parecían policías". Los ladrones no estaban apurados por abandonar la casa. Y mientras buscaban el dinero de la compra de la camioneta comenzaron a torturarlo de distintas formas.

"Me pusieron una frazada dentro de la boca mientras me pegaban patadas en la cabeza y en el cuerpo. Después me amenazaron con quemarme con una plancha, o pusieron una sartén en el fuego con aceite y me decían que me lo iban a tirar encima", recordó.



Los delincuentes entraron a su casa por el balcón (Foto: Google Street View).

Su novia no solo fue testigo de todos los vejámenes que sufrió: en uno momento del robo, uno de los delincuentes le pasó un cuchillo por la garganta mientras le decía que le dijera dónde escondían la plata.

La desesperación por encontrar el dinero que buscaban está reflejado en el video: la casa quedó completamente revuelta. Los ladrones vaciaron todos los cajones, destrozaron los almohadones y tiraron las cortinas.

Claudio terminó herido. Le aplicaron seis puntazos y perdió mucho sangre, como también se puede ver en la grabación. Lo llevaron a un centro médico de la zona, donde fue curado y horas después regresó a su casa.

Los investigadores del caso recolectaron huellas en la escena y comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para intentar establecer el recorrido que hicieron los delincuentes. Hasta el momento no surgieron novedades.

