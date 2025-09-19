Un camión atropelló y mató a una niña de siete años en una quinta en Olmos

Un trágico accidente ocurrió este jueves en una quinta familiar cuando una niña de 7 años murió al ser atropellada por un camión en la localidad de Olmos. Tras el suceso, la menor, identificada como Pamela Marian Tarifa Córdova, fue trasladada de urgencia por sus padres en un vehículo particular al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, pero los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas.

De acuerdo con el testimonio de la madre, Teodora Gabriela Córdova Menchaca, agricultora de 34 años, el rodado de gran porte se encontraba cargando verduras en el interior de la quinta y, al retirarse, embistió accidentalmente a la menor, indicó la Agencia Noticias Argentinas.

El conductor, tras tomar conocimiento del hecho, se presentó en el hospital y fue identificado como Octavio Sandobal Vásquez, de 32 años, chofer de un Mercedes Benz 913 blanco con rojo, patente SQZ-045.

La quinta donde ocurrió el desafortunado suceso se encuentra en calle 197 y 94 de la localidad de Olmos, en La Plata, mientras que el camión fue localizado horas después en el domicilio de su propietario, en la Ruta 36 y 55, donde se realizarán las pericias para la causa.

El expediente quedó caratulada como “Homicidio culposo” y está a cargo de la UFI número 12 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Fernando Padovan, junto con el Juzgado de Garantías número 2.

La fiscalía ordenó pericias sobre el camión y los resultados de la alcoholemia del conductor, tras lo cual se definirá su situación procesal. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer la mecánica exacta del accidente que terminó con la vida de la menor.

