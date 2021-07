Brutal robo en La Plata: les gatillaron tres veces pero las balas no salieron

La grabación dura menos de un minuto, pero alcanza para poder afirmar que los delincuentes que entraron a robar a una pizzería de la ciudad de La Plata estaban dispuestos a todo. Incluso, a matar.

La cámara de seguridad del local Nativo, ubicado en las calles 530 entre 11 y 12, registró todo lo que pasó en la cocina, cuando dos delincuentes armados entraron decididos a llevarse el dinero de la recaudación sin importar las consecuencias.

Uno de los sujetos, vestido con una campera de abrigo del PSG y que solo ocultaba parte de su rostro con un barbijo negro, arremete con violencia contra uno de los empleados.

En el comercio estaban trabajando cuatro personas, entre ellas Mario, el propietario del local. Ninguno resistió. Al contrario. Sin embargo, uno de los ladrones golpeó a una de sus víctimas con la culata de su arma.

"No entiendo por qué me pegó si en ningún momento me resistí", indicó el comerciante, en declaraciones que realizadas al diario El Día de La Plata.

El dueño contó más adelante algo que no se alcanza a ver en el video. Y es que cuando los delincuentes se estaban yendo, llevándose unos 30 mil pesos de la caja y los celulares de todas las víctimas, uno de ellos gatilló tres veces. "Afortunadamente no salió ningún tiro", señaló Mario.

Entradera en La Plata: un vecino mató a balazos a un ladrón de 15 años

El atraco ocurrió el jueves 15 de julio pasado -aunque recién trascendió en las últimas horas- en una de las zonas más inseguras de la capital provincial, cercana a un barrio conocido como La Favela. De hecho, y como medida de seguridad, los empleados solo dejaban pasar a los clientes más frecuentes. A todos los demás los atendían reja de por medio.

Lo que pasó este miércoles es uno de los delincuentes se metió detrás de un comprador que salía y no les dio tiempo a las víctimas de avisar a la Policía.

"Desde hacía un tiempo veníamos cerrando la reja para evitar este tipo de situaciones -explicó Mario-. Solo dejábamos entrar a los clientes conocidos. Se ve que cuando la reja se abrió para que saliera un cliente aprovecharon y se metieron. Eran dos tipos de entre 25 y 30 y no si estaban bajo la influencia de alguna sustancia”.

Consumado el atraco, denunciaron el hecho al 911. Si bien la Policía montó un operativo en la zona, los autores consiguieron escaparon sin mayores dificultades.

LN / ds