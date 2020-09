Juntos por el Cambio decidió este miércoles 16 de septiembre dar marcha atrás con un pedido de sesión especial que había realizado el martes 15 de septiembre, dos horas antes de la convocatoria que había hecho la vicepresidenta Cristina Kirchner para avanzar con los polémicos traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que rechaza la oposición.

En desacuerdo con la convocatoria que realizó el oficialismo, el interbloque que comanda Luis Naidenoff (UCR) pidió una sesión especial para tratar algunos proyectos pendientes como Economía del Conocimiento, que cuenta con media sanción de Diputados y está trabado su tratamiento, el texto para declarar la emergencia de concursos y quiebras en el marco de la pandemia que también fue aprobado por la Cámara Baja y otras iniciativas propias en su mayoría ligadas a la recuperación económica.

El pedido llevaba las firmas de Naidenoff, los radicales Martín Lousteau, Oscar Castillo, Pamela Verasay y Silvia Elías de Pérez y por el PRO suscribieron Humberto Schiavoni y Laura Rodriguez Machado, y Cristina Kirchner dio curso a la sesión que pidió la oposición.

El conflicto se desató porque la convocatoria se realizó dando por hecho el aval del cuerpo a la prórroga del funcionamiento de las sesiones remotas que Cristina Kirchner realizó por una resolución parlamentaria y la oposición no quiso prestar su respaldo a una norma con la que no está de acuerdo.

En la nota que enviaron a la Presidencia de la Cámara, Juntos por el Cambio explica que decidieron dejar sin efecto el pedido "toda vez que la misma ha sido citada en los del DP 14/2020, norma que no ha tenido aprobación del cuerpo, y siendo que esa Presidencia carece de facultades para dictar normas que modifiquen el Reglamento Interno de este H. Senado de la Nación, le comunicamos que este interbloque ha decidido retirar el pedido de sesión especial que diera origen a dicha convocatoria y en consecuencia solicitamos se la deje sin efecto".

Si bien no había sido firmante de la convocatoria, en el segundo documento también se sumó el titular del Interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero.

En rigor, la oposición no cuenta con quórum propio para arrancar una sesión solo con sus senadores ya que el número máximo que ha logrado reunir es de 29 legisladores, que no alcanzan para los 37 requeridos para dar inicio a la sesión, pero constituía una oportunidad simbólica de marcar el desacuerdo con la modalidad adoptada por Cristina Kirchner, que suele no acordar el temario para cada sesión.

Según comentaron a PERFIL fuentes parlamentarias, si finalmente Juntos por el Cambio avanzaba con la realización de la simbólica sesión, conectándose al sistema remoto, iban a convalidar de manera tácita la prórroga del protocolo virtual que debe ser votado por el pleno del cuerpo y que está dentro del temario previsto para la sesión que inicia a las 14.

Además de los traslados a los jueces, el Senado tratará el proyecto de ley que cuenta con media sanción por el que se modifica el Régimen General de Pesca, que establece multas más duras para aquellos que estén pescando de manera ilegal en el mar argentino, así como otro proyecto que también fue aprobado por Diputados por el que se crea el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) a fin de financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

DM/MC