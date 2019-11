A 25 días del traspaso, Mauricio Macri se tomará unas "mini-vacaciones" en Córdoba

A 25 días de dejar la presidencia, Mauricio Macri se tomará unas mini-vacaciones este fin de semana largo en la provincia de Córdoba.

En lo que será su visita número 25 a la provincia que comanda el gobernador Juan Schiaretti, Macri se hospedará en un petit hotel propiedad de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y defensor de la gestión de Cambiemos.

De acuerdo a la prensa local, el mandatario saliente descansará junto a su esposa Juliana Awada, su hija menor Antonia y algunos amigos con los que tiene planeado jugar al golf en el recientemente inaugurado campo de El Terrón, ubicado en la localidad de Mendiolaza.

Mauricio Macri anunció las medidas de "alivio" y se fue a Córdoba de vacaciones

Desde Presidencia se había informado que Macri tenía previsto hacer una última visita a Córdoba antes del 10 de diciembre para inaugurar un tramo de la autopista a San Francisco y agradecer el respaldo electoral de los cordobeses, donde obtuvo el 61 por ciento de los votos en las últimas elecciones. Ese viaje se concretaría en las próximas semanas.

Según reveló el propio Tagle en diálogo con La Nación, la posibilidad de esta visita surgió en una reunión que mantuvieron poco tiempo atrás en la Ciudad de Buenos Aires, en la que el Presidente le dijo que quería conocer el country El Terrón, con cancha de golf, desarrollado por el empresario. "Por supuesto, le expresé que cuando quisiera y este fin de semana se dio la posibilidad", exclamó el empresario en declaraciones al portal.

Proponen que las vacaciones del Presidente sean de 14 días corridos al año

Las reiteradas escapadas de descanso, le valieron al presidente el despectivo mote de "domador de reposeras". Fue el intendente de Tafí Viejo, el tucumano Javier Noguera, quien lo bautizó de ese modo, luego de que Macri se refiriera a él como un “remolón”. El cruce tuvo lugar en una de las visitas de Macri a la ciudad para inaugurar un jardín de infantes. Durante su estadía, el mandatario tildó al intendente de “remolón” por no haber habilitado el establecimiento de educación inicial con anterioridad.

“Que un domador de reposeras me diga remolón me llama la atención”, le contestó con picardía el intendente, al tiempo que criticó: “Hay gente que no tiene nada para comer. La situación económica es desesperante y a Macri lo tiene sin cuidado. En cuatro años, la ciudad solamente recibió esta obra con plata de Antonini Wilson”.

