A 50 años del asesinato de Sergio Karakachoff, el dirigente radical que fue secuestrado y torturado por la dictadura

Este 10 de septiembre se cumplen 50 años del asesinato de Sergio “El Ruso” Karakachoff, uno de los dirigentes más influyentes de la renovación del radicalismo y una figura central de la militancia universitaria y la defensa de los derechos humanos en La Plata. Abogado laboralista, dirigente político, periodista y fundador de Franja Morada, fue secuestrado y torturado durante la última dictadura militar junto a su amigo y compañero Domingo “Mingo” Teruggi.

La historia de Sergio Karakachoff quedó atravesada por la violencia de aquellos primeros meses de la dictadura cívico-militar. Tenía 37 años, estaba casado con Marimé Arias y era padre de dos hijas, Matilde y Sofía. Fue secuestrado en la localidad platense de Tolosa junto con Teruggi y sus cuerpos fueron encontrados posteriormente en la zona de Magdalena, con señales de las torturas a las que habían sido sometidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cinco décadas después, su nombre continúa presente en la Universidad Nacional de La Plata, en la historia del radicalismo y en las luchas por los derechos humanos. Su trayectoria condensó, además, buena parte de los debates políticos que atravesaron a una generación marcada por la militancia estudiantil, la búsqueda de una renovación partidaria y la resistencia frente al terrorismo de Estado.

La Plata será escenario de distintas actividades para recordar a Sergio Karakachoff a medio siglo de su asesinato. La agenda se desarrollará entre el miércoles 9 y el viernes 11 de septiembre y reunirá homenajes, encuentros y actividades destinadas a recuperar la trayectoria política y universitaria del histórico dirigente radical.

El miércoles 9 las tres jornadas de memoria comenzaran con un conversatorio en el Colegio Nacional. El jueves 10 de septiembre, la Legislatura será escenario de un acto conmemorativo y a las 15hs, en el Edificio Sergio Karakachoff, ubicado en calle 48 entre 6 y 7, se llevará a cabo uno de los actos centrales. La actividad, impulsada por Franja Morada Nacional, incluirá la proyección de un cortometraje y un homenaje a quien fuera uno de los fundadores de la agrupación universitaria. También se prevé el impulso de un pedido para que la Universidad Nacional de La Plata le conceda el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su trayectoria y su defensa de los derechos humanos.

Dictadura 1976-1983: la negación de la Constitución

Finalmente, el viernes 11 las actividades concluirán con una conmemoración organizada en la Municipalidad de La Plata a las 11 horas.

De las aulas de La Plata a la renovación del radicalismo

Nacido en La Plata el 27 de junio de 1939, Karakachoff construyó una relación temprana con la Universidad Nacional de La Plata y con la vida política de la ciudad. Cursó sus estudios en la Escuela Anexa y en el histórico Colegio Nacional Rafael Hernández, donde comenzó a desarrollar su vocación por la participación estudiantil.

Más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, donde continuó su militancia. En esos años, junto con otros estudiantes, participó de la construcción de una corriente universitaria vinculada al radicalismo que daría origen a Franja Morada, una agrupación que con el tiempo se convertiría en uno de los principales espacios de representación estudiantil del país.

Recibido de abogado, orientó su profesión hacia el Derecho Laboral, sin abandonar la actividad política. Para Karakachoff, la militancia universitaria y el ejercicio profesional formaban parte de una misma concepción sobre la participación pública y el compromiso político.

Su recorrido dentro de la Unión Cívica Radical estuvo marcado por la búsqueda de una transformación del partido. Alejado de los sectores más conservadores, impulsó nuevas corrientes políticas y participó de la creación del Movimiento de Afirmación Popular, que tuvo como órgano de expresión al diario En Lucha. Desde allí, promovió una mirada renovadora que buscaba ampliar la presencia del radicalismo en los sectores populares y en el movimiento estudiantil.

Karakachoff también fue uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional, creada en 1968, y del Movimiento de Renovación y Cambio, el espacio político encabezado por Raúl Alfonsín que años más tarde tendría un papel decisivo en la transformación del radicalismo.

Su participación política se extendió a la elaboración de la Plataforma Electoral de la UCR de 1972, de la que fue uno de los redactores. Un año después, en 1973, fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Una de las dimensiones más relevantes de su trayectoria estuvo vinculada con la defensa de los derechos humanos. En 1975 se incorporó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde donde desarrolló una intensa actividad en defensa de las víctimas de la represión.

Los decretos de aniquilamiento: el origen legal del terror de la dictadura militar

Como abogado, presentó numerosos hábeas corpus y trabajó en la defensa de personas perseguidas y detenidas. Su actividad se volvió todavía más significativa luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando la represión ilegal y las desapariciones comenzaron a extenderse en todo el país.

La combinación entre su profesión y su militancia política convirtió a Karakachoff en una figura reconocida dentro de los sectores progresistas del radicalismo. Fue un dirigente de fuerte presencia pública y un destacado orador, capaz de reunir en una misma trayectoria la actividad intelectual, la militancia universitaria, la política partidaria y la defensa de los derechos humanos.

Su compromiso, sin embargo, se desarrollaba en un contexto cada vez más peligroso. Durante los primeros meses de la dictadura, la persecución política y la represión ilegal alcanzaron a militantes, dirigentes estudiantiles, abogados, sindicalistas y referentes de distintas organizaciones políticas y sociales.

El legado en la Universidad Nacional de La Plata

La UNLP fue uno de los espacios que mantuvo viva la memoria de Sergio Karakachoff. Su vínculo con la universidad no se limitó a sus años como estudiante. La militancia política, la formación académica y la defensa de la educación pública fueron elementos centrales de su trayectoria.

En 2014, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata decidió que el histórico edificio conocido como “Tres Facultades” llevara el nombre de Edificio Sergio Karakachoff, como homenaje al dirigente universitario y graduado de esa casa de estudios.

Edificio Sergio Karakachoff

El edificio se transformó con los años en uno de los espacios más importantes de la universidad. Allí funcionan actividades de Posgrado, un Centro de Convenciones, espacios culturales y diferentes dependencias vinculadas con la producción académica y comunicacional de la UNLP.

La decisión de colocar su nombre en uno de los edificios emblemáticos de la universidad buscó reconocer no solamente al dirigente político, sino también al estudiante que había formado parte de la vida universitaria platense y que había convertido esa experiencia en una plataforma para su militancia pública.

Los homenajes a Karakachoff también se extendieron a otros ámbitos de la universidad. En 2023, por ejemplo, fue reparado su legajo como estudiante del Colegio Nacional Rafael Hernández, en el marco de las políticas de reparación y memoria impulsadas para recuperar las historias de integrantes de la comunidad educativa perseguidos por el terrorismo de Estado.

Otro paso importante en la preservación de su legado se produjo el 7 de diciembre de 2023, cuando, por iniciativa de sus hijas, se presentó en la UNLP el Archivo Sergio Karakachoff.

El acervo reúne documentos y materiales vinculados con su trayectoria política, profesional y personal. La iniciativa permite recuperar una parte de la historia de un dirigente cuya actividad atravesó algunos de los procesos políticos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX.

Los archivos personales, además, permiten reconstruir historias que exceden a una sola persona. En el caso de Karakachoff, su documentación también ofrece una mirada sobre la militancia universitaria, la transformación del radicalismo, la actividad política de los años 60 y 70 y la defensa de los derechos humanos en los meses previos y posteriores al golpe de Estado de 1976. La propia UNLP conserva y difunde materiales vinculados con su trayectoria y con los homenajes realizados a lo largo de las últimas décadas.

A 50 años de su asesinato, la figura de Sergio Karakachoff continúa ocupando un lugar central en la memoria política de La Plata. Su nombre permanece ligado a Franja Morada, a la renovación del radicalismo, al movimiento universitario y a la defensa de los derechos humanos.

Los cinco decenios transcurridos desde su secuestro y asesinato no borraron su historia. Por el contrario, la recuperación de documentos, los homenajes de la Universidad Nacional de La Plata y la preservación de su archivo mantuvieron vigente el legado de un dirigente que combinó la profesión, la militancia y la política.

A medio siglo de su muerte, Sergio “El Ruso” Karakachoff sigue siendo recordado como parte de una generación que entendió la política como una herramienta de transformación y que pagó un costo enorme en los años más oscuros de la historia argentina.

RG/fl