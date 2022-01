A pesar de las ofertas del Gobierno, gobernadores de JXC no asistirán a la reunión con Alberto y Guzmán

Los tres gobernadores de Juntos por el Cambio y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificaron la decisión de no ir a la reunión donde el ministro de Economía, Martín Guzmán dará detalles de la renegociación de la deuda con el FMI.

Los mandatarios provinciales, Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suarez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy) habían dejado trascender el faltazo el lunes 3 de enero luego de una serie de comunicaciones telefónicas que mantuvieron. Alegaban que era "una foto política" y que "los acuerdos deben hacerse en el Congreso".

Frente a esta negativa, desde el Palacio de Hacienda les propusieron que el encuentro fuera sin sindicalistas, ni empresarios. Incluso, prometieron un encuentro entre Martín Guzmán con los jefes de los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio.

Pero esta mañana ratificaron la decisión de no asistir al encuentro de mañana a las 17. "Con los jefes de bloque será de aquí a un par de semanas, en el Ministerio de Economía, según la convocatoria que se prevé. Se supone que con los gobernadores siguen en pie lo de mañana a las 17", señalaron voceros del Palacio de Hacienda a PERFIL.

"Esto se vota en el Congreso, y por eso se tiene que presentar ante los representantes parlamentarios que tiene Juntos por el Cambio. No es ante los gobernadores que lo tienen que presentar", contestaron en el entorno de los gobernadores.

Martín Guzmán entiende que el encuentro de mañana con los mandatarios provinciales es útil porque van a escuchar las propuestas que tengan para hacerle y porque el tema de la deuda también afecta a todos los distritos, por temas de financiamiento de infraestructura y porque también están endeudadas.

Horacio Rodríguez Larreta tildó de "reunión política" la convocatoria de Guzmán y pidió ir al Congreso

"Lo más razonable es que mañana los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados ya que tantas veces hablan del diálogo y consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado", reclamó la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti

En ese sentido, dijo que no entienden "la postura de no compartir una mesa de trabajo, de diálogo institucional con empresarios y sindicalistas". "Nos parece que si esa era una de las condiciones no hay ningún problema en hacer primero el encuentro con los gobernadores, después el encuentro con los empresarios y sindicalistas", dijo en adelanto de la propuesta que horas más tardes declinaron.

La palabra de Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño se refirió esta mañana al tema y remarcó que lo que plantea el Gobierno nacional es "una reunión política" y que el "ámbito es el Congreso".

"Entendemos que así como está planteada es mucho más una reunión política que una reunión en serio, de trabajo e institucional. Siempre lo dijimos, una y mil veces, el ámbito de diálogo es el Congreso nacional", dijo esta mañana.

"Siempre vamos a apoyar si esto además está en el marco de un programa que nos muestre cómo la Argentina va a crecer", sumó.