Abal Medina apuntó contra Leandro Santoro: "Se pinta de verde para que muchos no sepan qué están votando"

El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, actual candidato a legislador porteño por la lista Justa, Libre y Soberana, criticó con dureza a Leandro Santoro, el postulante de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires. “Se pinta de verde para que muchos no sepan que están votando”, dijo, y lo acusó de esconder a su compañera de fórmula y de vaciar el debate electoral de propuestas concretas.

En una entrevista en Radio Rivadavia, Abal Medina lanzó una fuerte crítica a su competidor dentro del universo peronista capitalino. Aunque reconoció tener “buena relación” con Santoro, aseguró que su estrategia de campaña es deliberadamente confusa: “Se pinta verde para que muchos no sepan que están votando. No muestran sus candidatos. ¿Quién conoce a la segunda candidata de Santoro? Ni siquiera está en pantalla”.

Según Abal Medina, el candidato de Unión por la Patria incumple la ley de paridad de género y oculta la lista completa. “Ponen sólo su fotito para engañar a los porteños, como si fuera un balotaje de Gobierno. Pero en realidad hay lista sábana y cada porteño tiene que saber a quién está votando, conocerlos, saber de qué viven”, advirtió.

Además, criticó el tono general de la campaña: “No nos gusta esta campaña. Se proponen solo consignas vacías. En el debate de candidatos hubo solo chicanas. Yo intenté meter propuestas reales, pero nadie quiso discutir temas de ciudad”.

Y agregó en referencia al origen radical de Santoro: “Se escucharon consignas como ‘terminar con el kirchnerismo’, como si eso fuera algo de labor parlamentario, o consignas como las del candidato radical de mi partido, ‘terminar con la crueldad’, votar una ley que diga, ‘terminamos con la crueldad’, qué sé yo”

Abal Medina, que fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner entre 2011 y 2013, planteó que su espacio busca “un peronismo en serio” para la Ciudad, con ideas que atiendan los problemas concretos de los porteños.

Puso como ejemplo la falta de una ley de pymes en la Ciudad, pese a que hay más de 100 mil empresas pequeñas que enfrentan serias dificultades: “Queremos discutir una ley que dé facilidades crediticias e impositivas a las pymes que innoven, que generen trabajo. También crear una agencia de producción y desarrollo que vincule esas pymes con el entramado científico-tecnológico de la Ciudad”.

Abal Medina afirmó que su lista sí muestra a sus candidatos: “Nos acompaña Carolina Papaleo, Pablo Bercovich, y un físico argentino que está en Seattle exponiendo sobre física cuántica. Ninguno vive de la política”.

Consultado sobre su relación con Cristina Kirchner, fue tajante: “Desde 2017 no tengo diálogo con ella. Si el peronismo no se renueva, si no reconoce los errores, la gente con toda razón no nos va a creer. Pusimos un pésimo gobierno con Alberto Fernández. Defraudamos las expectativas”.

Sobre el futuro del peronismo, Abal Medina sostuvo que no ve liderazgos claros: “El peronismo hoy no tiene líder. Venimos de perder cinco de las últimas seis elecciones nacionales. Nadie lo dice, pero tuvimos un pésimo resultado en las provincias también. Si no recuperamos nuestras banderas, como la defensa del trabajo, va a ser difícil que la sociedad nos escuche de nuevo”.

Finalmente, llamó a dejar atrás a las “figuras de siempre” y apostar por una verdadera renovación: “Hay intendentes que gestionan muy bien, pero no tienen visibilidad nacional. Es hora de dar vuelta la página y mostrar capacidad de entender los nuevos tiempos”.

