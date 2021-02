Acuerdo precios-salarios: convocan a empresarios y sindicatos por separado

Empresarios y trabajadores serán convocados por separado a partir de la próxima semana en el marco de las reuniones que el Gobierno busca mantener para apuntalar las negociaciones de paritarias en 2021. Aunque afirman que no habrá techo, La Bancaria ya cerró un primer acuerdo con un 29% de aumento, similar a la inflación poyectada para este año.

Con la mirada puesta en la evolución de precios y salarios en 2021, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, apoyó ayer la decisión del Gobierno de avanzar en un acuerdo en tal sentido, por entender que “la inflación devora los ingresos fijos”. Según el dirigente, ese acuerdo –que comenzaría a plasmarse el miércoles próximo– “es un punto de partida que cambia la lógica de muchos economistas tradicionales, que ven que cualquier idea anti inflacionaria tiene que tener un anclaje del salario”.

“Lo que se está planteando desde el Gobierno es algo único. Una convergencia en el tiempo para avanzar con un plan de reducción de la inflación. Es algo que le va a dar dinamismo a las negociaciones paritarias”, resaltó Daer, en declaraciones radiales.

El gremialista también subrayó que el posible acuerdo “busca recuperar salarios y poder de compra a partir de la baja de la inflación. Además de generar el despegue del país, que va en sintonía con el plan de vacunación contra el covid-19”.

A su criterio, Daer consideró que la inflación “devora los ingresos fijos. Por eso, es fundamental bajar la inflación. Y una política que apunte a ese objetivo, nos va a tener siempre presente”.

Consultado sobre las reacciones de los empresarios ante la convocatoria del Ejecutivo nacional para discutir precios y salarios, Daer evaluó que “lo importante es sentar en una mesa de negociación a los que generan los precios básicos como el hierro, el acero, cereales, la energía”.

“Son alrededor de 10 ó 15 precios básicos y después hay que hacer un contralor sobre la cadena de valor”, recomendó.

No obstante, consideró que “lo más insólito es que los que primero salieron con esta supuesta preocupación son los que fabrican alimentos, cuando los alimentos son los que más aumentaron en todo este ciclo interanual, inclusive teniendo valores en dólares superiores a los países donde los salarios en dólares son mucho mayores”.

Por este motivo, remarcó que “es un momento donde tiene que primar la responsabilidad de todos estos señores” y añadió: “Tienen que entender que no hay posibilidad de sustentabilidad si no hay crecimiento económico, crecimiento en el poder de compra de salario, y si no se acaba esta cuestión especulativa de distorsión de precios que lo único que hace es perjudicar a los sectores que tienen ingresos fijos y a los más vulnerables”

Sobre la convocatoria del Consejo de Salario Mínimo prevista para abril, Daer dijo que “las expectativas son siempre buenas”.

La primera paritaria de 2021 cerró en 29%

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en Olivos al secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien le agradeció por la “intervención” del Gobierno para “destrabar la paritaria” del sector, tras alcanzar un acuerdo de 29% de aumento salarial para los bancarios en tres tramos.

Según se informó oficialmente, Fernández y Palazzo repasaron el acuerdo paritario alcanzado por las cuatro cámaras empresarias y el gremio que nuclea a los trabajadores del sector.

Como se recordará, el jueves, la Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras empresarias del sector acordaron una actualización salarial del 2,1% pendiente para 2020 y una mejora del 29% sobre el salario resultante para 2021, en tres tramos que se abonarán en dos cuotas de 11,5% desde enero y abril y de otro 6% a partir del 1 de agosto, informó el gremio.

Las partes acordaron revisiones salariales en septiembre y noviembre y un salario inicial (que incluye participación en las ganancias) en enero de casi 92 mil pesos, de 101 mil en abril y de 106 mil en agosto.