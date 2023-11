Administración Milei: mesa chica, definición de nombres y cómo se cocina la reforma del Estado

Como una partida de truco entre 6 y dos equipos con identidades y condiciones diferenciadas. Propuesta, argumentación, análisis y definición. Así viene trabajando la mesa chica que diseña la estrategia de corto, mediano y largo plazo del próximo gobierno de Javier Milei.

En el bunker principal de La Libertad Avanza, en el piso 21 del Hotel Libertador, donde hace varias semanas viene trabajando el libertario y parte de sus colaboradores desde el lunes 20, la “mesa” tiene conformación más estructurada.

Desde el espacio que será gobierno se habla de un equipo chico que trabaja intensamente por la mañana en la estructura de la estratégica del gobierno. De un lado de hexágono operan tres vértices “creativos”: Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, el politólogo y publicista a quien el presidente electo considera el arquitecto del triunfo del domingo 19 de noviembre.

Los otros tres vértices son “los pragmáticos”: Guillermo Francos –quien asumiría el ministerio del Interior-, Nicolás Posse –de extrema confianza de Milei, trabajaron junto en Corporación América y lideró los equipos técnicos, suena como jefe de Gabinete- y Diana Mondino, de las primeras en sumarse a LLA y que asumiría en Cancillería.

De hecho la más demandada por estos días fue la cordobesa, quien tuvo que ajustarse a varios roles: como miembro de la mesa chica estratégica, como enlace gestionando futuros funcionarios, pero principalmente trabajando en la transición de gobierno y Cancillería. “Hay que sacarse el sombrero porque la asunción del mando depende de ella, logística, invitaciones a los jefes de Estado, contactos. Además ve temas del Mercosur, relación con socios comerciales del bloque, rehenes de Israel. Y logró algo muy importante, en 48 horas se comunicaron para felicitar a Milei los principales líderes del mundo como Joe Biden, el Papa Francisco o Macron. Xi Jinping mandó una carta y no es común que se comuniquen ni manden nada. Ahí se vio la mano de Diana con la Embajada”, reconocen en LLA.

Operación. Por lo que se pudo reconstruir, las reuniones del equipo de trabajo arrancan entre las 8 y las 8.30 (a excepción del lunes 20 que empezaron mucho más temprano) y se extienden hasta la tarde noche y más. Pero el primer tramo del día, hasta media mañana está concentrado en la definición y negociación por los nombres. Allí participa el hexágono en pleno, que luego va mutando por la agenda de sus integrantes.

Lo que se vió esta semana fue clave en ese sentido: el eje “pragmático” del hexágono de gobierno logró instalar la idea de que era importantísimo darle un perfil técnico y profesional a la primera y segunda línea de la administración.

Así es que se definió la llegada de Luis Caputo como ministro de Economía (al cierre de esta edición resta su confirmación oficial) o Demian Reidel para dirigir el Banco Central. Reidel ya fue director del “Becerra” entre 2015 y 2018 y había sido convocado por Federico Sturzenegger para una tarea fundamental que cumplió: quitar el cepo.

En la designación de Caputo como de Reidel pueden verse claramente dos elementos: la influencia que comienza a gravitar por parte del expresidente Macri, pero también el cambio de rumbo que está adoptando el armado de Milei para llegar al 10 de diciembre: así se bajó a Emilio Ocampo, un teórico del sistema monetario e impulsor de la dolarización. Y lo mismo cabe para Horacio Marin, el próximo CEO y presidente de YPF. Hombre de Paolo Rocca, se desempeñaba como presidente de Tecpetrol, la firma petrolera del holding Techint.

Más pragmatismo y cordobesismo. Franco Mogetta, de Transporte de Córdoba a Transporte de la Nación y el propio pase de Osvaldo Giordano, el actual ministro de Finanzas de Schiaretti y ex titular de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, para hacerse cargo de Anses es otra muestra de que el pragmatismo le está ganando la batalla al dogmatismo.

Esta semana se confirmará otro pase del gobierno de Córdoba a la Nación: Daniel Tillard deja la presidencia de Bancor para dirigir el Banco Nación. Tillard tiene excelente relación con Mondino –a quien conoce desde la universidad- y muy buen concepto de Francos, de quien considera “fue el mejor presidente del Bapro”.

El actual ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López y el exministro de Infraestructura de Córdoba, Hugo Testa, son dos nombres que podrían sumarse en los próximos días.

Próximos pasos. Para lo que viene la mesa chica del gobierno está enfocada en tres aspectos: primero, terminar de armar los equipos y dejar los cargos listos, al menos para las primeras, segundas y terceras líneas. Todavía resta la confirmación de nombres en danza y cubrir cientos de puestos políticos no solo en la administración central sino en organismos descentralizados y en las dependencias que Nación tiene en las provincias.

En segundo lugar, y algo que comenzará a verse con más potencia en estas semanas será explicitar la herencia. “No se hará en términos conceptuales, sino vamos a los números. Se pondrá foco en blanquear la herencia en términos específicos: cuánto son las Leliqs, qué significan al 300%, porque básicamente es la duplicación de la base monetaria cada 80 días. Son 15 bases monetarias por año. Cuánto es la deuda no pagada con los importadores, que quede bien claro todo eso. No queremos que se diga desastre económico como una chicana, sino ser concretos sobre lo que recibimos”, anticiparon fuentes del gobierno a PERFIL CORDOBA.

Y tercero lo que se prepara como una de las primeras medidas de gobierno: la confección del paquete de leyes para la reforma del Estado. Esa reforma se trabajará etapabilizada o por capítulos. Por lo que pudo conocer este medio, para el prólogo y los primeros capítulos ya hay definición:

Se empieza por la eliminación de ministerios, secretarias y otras dependencias para achicar el organigrama del Estado. Ahora lo que se está ajustando en por dónde pasa la motosierra. Como se sabe, los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación se fusionan en el Ministerio de Capital Humano. Pero hay ministerios enteros que hay intención de eliminar como Obras Públicas; Transporte, Turismo y Deportes, Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Territorial y Hábitat; de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Hoy gastas más de lo que recaudas, entonces inicialmente tenés que equiparar eso si y la idea de Milei es superávit fiscal hay que pasar una motosierra con nafta a todo lo que da. Eso empieza ahora”, remarcan en LLA.

El otro capítulo de la reforma del Estado que tendrá lugar ahora es el cambio de esquema en la obra pública: se insistirá con adoptar el esquema de obra pública apalancada con financiamiento privado, algo que ya está siendo resistido por las empresas del sector y que es mirado con desconfianza por gobernadores, intendentes y jefes comunales que se preguntan cómo se financiará la pequeña obra que no es atractiva para el sector privado.

Qué no entra ahora. La privatización de empresas públicas y avanzar hacia una dolarización o al menos un esquema donde conviva más de una moneda quedará para la siguiente etapa. La dolarización depende en sus tiempos de la reducción del déficit fiscal y de la instrumentación que se use para eliminar las Leliqs. Para las empresas públicas se verá caso por caso, pero hay algunos objetivos y plazos anotados: en LLA quieren que Aerolíneas Argentinas ya no esté en la órbita del Estado para diciembre de 2024.

Qué no se toca. “No vamos a tocar subsidios. Hay que entender que la ayuda estatal no es un privilegio estatal, hay que separar eso. Los que reciben ayuda estatal son víctimas, no victimarios. Los subsidios no se tocan, no se puede asfixiar a la Argentina por culpa de los privilegiados, se va a ir fuertemente contra los privilegios”, insisten en LLA.