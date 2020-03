Expresidenta del Consejo de la Magistratura: "Me pidieron que 'duerma' la causa de Canicoba Corral"

Adriana Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, denunció esta semana que le pidieron que "archive" la causa que investiga al juez federal Rodolfo Canicoba Corral por un presunto desfasaje entre sus ingresos y sus bienes.

"Pedí oficios al registro de la propiedad inmueble de Capital y Provincia para que informaran sobre él y su mujer, Viviana Tejada, sus declaraciones juradas, a la AFIP, a la propiedad automotor", contó la abogada en diálogo con el programa radial Gente de Derecho, conducido por Jorge Rizzo en Radio Cooperativa. "No había congruencia entre su patrimonio entre los ingresos del juez y el nivel de vida que llevaba. Había un desfasaje importante, él siempre, en su defensa, alegó que a su mujer le iba muy bien", agregó.

Donato fue consultada sobre si a fines del año pasado se rumoreó que el consejero instructor del Consejo de la Magistratura tenía un dictamen para que se cerrara la causa contra el juez, pero que al salir en los medios, no se llevó a cabo. En ese sentido, la letrada recordó que cuando ella era parte del organismo (que integró a partir de 2016) le hicieron una propuesta a la que se negó.

Postergan el tratamiento de las denuncias contra Canicoba Corral y Bonadio

"Me pidieron 'dormir' la causa de Canicoba Corral porque transcurridos tres años si no hay dictamen presentado para su aprobación, esa causa se archiva", dijo, y recalcó: "No tengo resultados de las pruebas, no lo puedo evaluar. Si la imputación es probada no tengo dudas que se puede llevarlo a jury de Enjuiciamiento. Habría que pasar a una segunda etapa de investigación, sin lugar a dudas".

En 2018, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia la hizo el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, integrante de la Magistratura, a raíz de una nota publicada en el diario La Nación donde señala que hubo un incremento patrimonial tanto del magistrado como de su familia.

Archivo: El controvertido patrimonio del juez Canicoba Corral

En su denuncia, Tonelli tuvo en cuenta el artículo titulado "El juez Canicoba Corral y su mujer tienen propiedades por 2.000.000 de dólares". Según informes periodísticos de esos días, la mujer de Canicoba Corral es dueña de "por lo menos tres propiedades por 2.000.000 de dólares: un semipiso en la zona más exclusiva de Palermo, una casona en Vicente López y un terreno en Uruguay".

"Pareciera que mi cónyuge no pudiera haber tenido más ingresos económicos que el marido; su labor es menospreciada para hacerla aparecer como una mera acompañante de este magistrado, rayanos en una discriminación de género", escribió el juez y agregó que las ganancias de Tejada son "probadamente superiores" a las suyas.

