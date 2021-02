La policía le advierte a Sergio Berni: "Esto va a escalar si el gobernador no levanta sanciones"

Luego de que se conociera que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apartó de sus funciones a más de 400 agentes que participaron de la protesta en la Quinta de Olivos que alertaron al Gobierno en septiembre de 2020, hay protestas de policías en Mar del Plata y Necochea. En ese contexto, se reafirmó en las últimas horas una convocatoria a una marcha para el día jueves 11 de febrero, y desde la policía advierten que si desde la gobernación no revierten las sanciones, la tensión puede aumentar.

El reclamo y la convocatoria para este jueves se realizó por redes sociales, a través de un grupo que se conoce como "Policías reclamando" que cuenta con más de 50 mil seguidores. Si bien desde las fuerzas de seguridad de la provincia sostienen que no impulsan dicha movilización, desde el gobierno bonaerense apuntan a “motivaciones políticas” detrás de las protestas de los policías, y argumentaron que muchas de ellas suceden en municipios opositores.

En esa línea, en una visita a Bahía Blanca este lunes, el ministro de Seguridad bonaerense habló de posibles convocatorias en Pinamar y Mar del Plata. "No es casualidad que llamen a movilizar justamente en Mar del Plata y en Pinamar, distritos de la oposición. El problema de ahora es que saben que en estos días (lo que sucedió finalmente hoy) están por salir las sanciones de aquellos que incumplieron con su deber en septiembre, y para evitar que los sancionen están haciendo todo este tipo de movidas", consideró Berni.

Protestas policiales en Necochea.

Sergio Berni desafectó a 400 polícias por "erosionar la figura presidencial"

Luis Tonil, presidente de la defensoría policial, dijo en diálogo con TN que “elementos para protestar les sobran”. “No tengo ninguna duda que esto está mal hecho (la desafectación). Notificaron a un montón de personas que no estaban en la marcha. Estamos seguros que hay elementos de sobra para defender a nuestros compañeros como corresponde”, sostuvo.

Tonil dijo que tienen documentos firmados del gobernador y el ministro de la Seguridad, en los que “se comprometieron a no sancionar a los que protestaron”.

Respecto de la escala salarial, que el gobernador Axel Kicillof aumentó en septiembre llevando a 44 mil pesos mensuales el mínimo y mejoró los ingresos de los policías por horas extras, el presidente de la defensoría policial señaló: “Seguimos bajo la línea de pobreza. Dijo Berni que nos iba a sacar a los tiros de nuestra casas, el sabe que eso es un delito. Hay cuatro o cinco presentaciones penales por esto, fue absolutamente irresponsable lo que hizo el ministro”, denunció.

En relación a las marchas de este martes y la que se convocó para el próximo jueves, aseguró que no surgió desde los efectivos policiales. “Nosotros nunca convocamos a esa marcha. Es una operación del gobierno. No hay un solo policía de los de septiembre que haya reconocido haber convocado a esa marcha. Los referentes de 2020 no convocamos a la marcha del 11 de febrero, surgió de un portal anónimo”, dijo Tonil y sumó que “no son los policías, sino los familiares los que se movilizan”.

Las protestas de policías este martes, en Mar del Plata y Necochea.

Berni pone su foco en la elección y la policía Bonaerense amenaza con nuevos reclamos

En ese contexto, advirtió que si desde la gobernación no revierten las sanciones la tensión puede aumentar. “En Necochea está pasando eso en este momento. Los familiares van a salir a protestar y pedir que paren los servicios. Nosotros no podemos reprimir a los familiares. Esto va a escalar si el gobernador no da para atrás con las sanciones, si no las levantan inmediatamente”, advirtió Tonil.

Según detallaron desde el ministerio de Seguridad, 400 uniformados fueron desafectados: esto implica la devolución de la pistola Bersa 9 milímetros reglamentaria y el cobro de la mitad del salario por seis meses, plazo en el que se definirá la situación particular de cada efectivo.

Los policías que están siendo investigados por participar de las protestas de septiembre, dijeron, son alrededor de 1800, mientras que la auditoría de Asuntos Internos continúa con la revisión de las acciones de los otros 1400.

AG/MC