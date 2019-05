Alberto, conciliador con los intendentes peronistas

por Rosario Ayerdi

“El sábado era Roberto Carlos, tenía un millón de amigos”, fue la frase con la que Alberto Fernández graficó el momento por el que está pasando después de que Cristina Kirchner anunciara que sería el candidato a presidente del espacio. Ante un grupo de intendentes peronistas, el dirigente pidió “ayuda para poder hacer lo que tenemos que hacer”. El ex jefe de Gabinete buscó contener a los jefes territoriales que reclaman la candidatura a gobernador y piden definiciones sobre el futuro electoral de Sergio Massa, a quien muchos ven dentro de este espacio.

Entre los llamados que Fernández atendió el sábado estuvo el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien lo invitó a una reunión con intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires (Un día antes y sin la oficialización de su postulación el ex jefe de Gabinete había estado con los alcaldes del Conurbano). La reunión se concretó ayer y, al igual que una semana atrás, Fernández no reparó en elogios hacia los intendentes. “Ustedes son muy importantes porque son un dique de contención de malestar social y porque atienden a mucha gente que el gobierno nacional ha expulsado al sistema”, les dijo. Muchos de los jefes comunales, sobre todo los del Conurbano, tenían poco diálogo con Alberto ya que el vínculo era con Máximo Kirchner y con Cristina. Incluso muchos desestimaban su rol de como estratega de la campaña.

En el encuentro, Fernández se mostró dispuesto a interceder ante algunos pedidos, pero dejó claro que el hijo de la ex presidenta será quien esté en las negociaciones por el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y recordó que en las reuniones que mantenía con Néstor, “Máximo era el más crítico y ácido en la mirada política, los medios se equivocaban cuando decían que se la pasaba jugando a la PlayStation”.

En medio del asado, los intendentes pidieron que se los tenga en cuenta en el armado de las listas y en un posible gobierno en caso de recuperar la Provincia en manos de la gobernadora, María Eugenia Vidal. Ante la posibilidad de que Axel Kicillof sea el candidato de Cristina para este cargo, los jefes distritales reclaman que el postulante a la gobernación sea un jefe distrital. “Si mostró apertura en la fórmula presidencial deberá hacer lo mismo en la boleta de la Provincia”, analizan. Pero también lo consultaron sobre la posibilidad de que Massa pegue el salto y pueda competir en esta categoría. Muchos de los intendentes no entienden qué le sumaría al espacio. “¿Por qué tanta centralidad? ¿Qué aportaría?”, le preguntó uno de ellos en privado días atrás. “En votos no mucho, pero simbólicamente sí”, fue la respuesta del ex jefe de Gabinete.

Después de casi diez años de estar distanciados Alberto Fernández y Cristina Kirchner se subirán juntos a un escenario hoy en Merlo. En la presentación del libro Sinceramente, el ex jefe de Gabinete fue parte de los invitados que escuchaban a la senadora de Unidad Ciudadana desde abajo de las tablas sin saber que días después iba a ser el elegido.