Alberto cruzó a Macri por citar a San Martín: "Usted solo supo entregar al país"

La grieta entre peronistas y macristas da para todo. Incluso, para colocar en la arena política el debate historiográfico. Y, para colmo, hacerlo vía Twitter. Esta mañana, el presidente Mauricio Macri había utilizado la figura del prócer don José de San Martín en un posteo de campaña y Alberto Fernández salió al cruce un par de horas más tardes.

"Nuestros héroes y heroínas, en cualquier momento de la historia, fueron personas que, llenas de incertidumbre, avanzaron diciéndose a sí mismas 'Sí, se puede'. ¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la Cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? o ¿Sí, sí se puede?", había escrito el Presidente a través de sus redes.

Y Fernández recogió el guante: retuiteó el escrito de su rival político, pero le agregó su parecer: "Presidente: nuestros héroes, con San Martín a la cabeza, lucharon por librar a nuestra Patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía. Usted solo supo entregar al país al FMI y a acreedores externos. Se podía hacer otra cosa. Nada heroico hizo usted.

No es la primera vez que la oposición le pasa factura al mandatario por traer a la actualidad a los próceres de la revolución, agregando una mirada histórica particular. El caso más recordado sucedió en 2016, cuando, con la visita del exmonarca español Juan Carlos de Borbón, en ocasión del Bicentenario de la Independencia, Macri pronunció el siguiente discurso: "Estoy acá (en Tucumán) tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España".

Más allá de los recursos historiográficos, lo ciertos que desde Juntos por el Cambio intentan darle condimentos épicos a una eventual remontada electoral a lo que muchos ven como una elección imposible. En esa línea, el Presidente lanzó hoy una serie de tuits reivindicando La Marcha del Sí Se Puede, por medio de la cual el partido que hoy gobierna el país recorrerá 30 ciudades recogiendo el apoyo de sus adeptos.

"Si el mundo se dividiera en dos equipos, uno el 'Sí se puede' y el otro el 'No, no se puede'; millones de argentinos y yo estaríamos del lado del 'Sí'. Porque lo contrario es un mundo sombrío y amargo, donde triunfaría la resignación. Y ahí no hay vida, ni esperanza, ni futuro"., fue uno de los párrafos que escribió el jefe de Gobierno en su polémico hilo.

