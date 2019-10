Macri se tiene fe para octubre: ahora "sumó" a San Martín a la marcha del #Sísepuede

El presidente Mauricio Macri suele tomarse ciertas licencias historiográficas. Una de las que más críticas le generaron fue la de la vez que reflexionó ante el exmonarca español Juan Carlos de Borbón sobre cómo se sentirían los héroes independentistas: "Estoy acá (en Tucumán) tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España", imaginó en ese momento.

En esta ocasión, Macri utilizó Twitter para promover la marcha del #SíSePuede y, en uno de sus tuits, comparó la mayor gesta patria de la historia argentina con la contienda electoral del 27 de octubre: "Nuestros héroes y heroínas, en cualquier momento de la historia, fueron personas que, llenas de incertidumbre, avanzaron diciéndose a sí mismas 'Sí, se puede'. ¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la Cordillera de los Andes? ¿No, no se puede? o ¿Sí, sí se puede?"

Por otra parte, el mandatario realizó una análisis de su propio caballito de batalla comunicacional: "'Sí, se puede' es una oración sencilla y poderosa. La historia del mundo está hecha por gente que dijo 'Sí, se puede'; 'Sí, podemos'; 'Sí, puedo'. Los países que admiramos se levantaron de tragedias y sufrimientos de dimensiones apocalípticas diciéndose a sí mismos 'Sí, podemos'".

"Sí, se puede" es una oración sencilla y poderosa. La historia del mundo está hecha por gente que dijo "Sí, se puede"; "Sí, podemos"; "Sí, puedo". Los países que admiramos se levantaron de tragedias y sufrimientos de dimensiones apocalípticas diciéndose a sí mismos “Sí, podemos" — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 6, 2019

Además, el Presidente se mostró emocionado por el apoyo que está teniendo por parte de sus militantes y seguidores: "Esta fue una de las semanas más emocionantes de mi vida. Desde el sábado 28 cuando comenzó La Marcha, cientos de miles de personas en distintas ciudades nos acompañaron para expresar públicamente su confianza", agregó.

"Si el mundo se dividiera en dos equipos, uno el 'Sí se puede' y el otro el 'No, no se puede'; millones de argentinos y yo estaríamos del lado del 'Sí'. Porque lo contrario es un mundo sombrío y amargo, donde triunfaría la resignación. Y ahí no hay vida, ni esperanza, ni futuro", lanzó luego.

Macri cerró su hilo de tuits con una frase que intenta mostrar cierta esperanza triunfalista: "Sí. Se puede. Sí, podemos. (La vamos a dar vuelta)".

Acto macrista en Mendoza:

JPA/MC