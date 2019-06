Alberto F-Lousteau, una cumbre sin acuerdo que generó suspicacias

por Ezequiel Spillman

Con total hermetismo, el candidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, sigue desplegando su frondoso esquema de relaciones bilaterales para intentar sumar al espacio opositor. En esa larga lista apareció, hace días ya, el economista Martín Lousteau, que estuvo reunido con el ex jefe de Gabinete para hablar de las candidaturas.

En el cónclave hablaron durante más de una hora de la coyuntura política y económica. En el diagnóstico no estuvieron tan alejados, aunque no hubo lugar para un acuerdo. Alberto F lo tentó con sumarse a una gran interna opositora en la ciudad de Buenos Aires que pueda depositar a Lousteau como jefe de Gobierno porteño contra Horacio Rodríguez Larreta.

El dirigente radical le dejó en claro que, aunque tiene diferencias con Larreta, no participaría de un frente con el kirchnerismo en la Ciudad. Allí avanza el legislador porteño Mariano Recalde, que podría competir junto a Victoria Donda, quien volvió a las filas del kirchnerismo luego de haber despotricado durante años contra el Frente para la Victoria, por una candidatura a jefe de gobierno. La idea que barajan en el PJ es sumar “a todos” a una gran PASO del progresismo con el peronismo que incluya desde Fernando “Pino” Solanas hasta Gabriela Cerruti y Juan Cabandié, entre otros.

Para darle mayor volumen, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner había evaluado arrebatarle al oficialismo una de sus piezas claves: la Ciudad de Buenos Aires. La jugada no avanzó más allá, por el momento, pero el diálogo quedó abierto entre ambos.

Es que Fernández y Lousteau se conocen mucho. Fue, de hecho, el propio candidato a presidente quien lo llevó al Ministerio de Economía cuando ganó Cristina Kirchner su primera presidencia. En ese entonces, el jefe de gabinete lo defendió a capa y espada cuando se redactó la ya famosa Resolución 125 para implementar retenciones móviles al campo y desató el conflicto con las entidades rurales.

“Martín recibe y habla con todos”, reconocieron cerca del creador de Evolución. “Pero hoy el kirchnerismo es nuestro rival en la Ciudad y a nivel nacional también”, agregaron.

Sin embargo, tras haber dejado la Embajada de Estados Unidos, y aunque dialoga con el presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada su figura produce rechazo. En especial en la Jefatura de Gabinete. Lousteau habla muy mal de Marcos Peña, y viceversa. Sería muy complicado que trabajen juntos en una campaña, reconocen en ambos lados. Por ello, la posibilidad de que sea vice de Macri se fue diluyendo con el correr de los días.

Lousteau no puede decir lo mismo que dice de Peña de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, a quien visitó en un par de oportunidades en Balcarce 50 para “charlar”. Sin foto oficial ni asesores. También pasó por el primer piso del departamento que tiene Emilio Monzó, a media cuadra de Avenida del Libertador. El titular de la Cámara de Diputados soportó los ataques de Peña cuando lo culparon de una entrevista que dio Lousteau en plena gira asiática donde pedía una PASO al Presidente y abrir Cambiemos. De hecho, el Presidente decidió esperar para darle la embajada en España. En la Jefatura de Gabinete pensaron que era letra de Monzó. Macri tuvo que escuchar, semanas después, de boca del propio economista radical que era una idea suya que, en todo caso, podía compartir –o no– con Monzó. n