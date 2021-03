Alberto Fernández anunció que Losardo dejará el Ministerio de Justicia

El presidente Alberto Fernández reveló este lunes 8 de marzo que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le planteó "su idea de dejar el Ministerio", ya que "está agobiada", y destacó que en el Gobierno están "buscando un reemplazante".

"Marcela me ha planteado la semana pasado, y me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio. Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad que está agobiada", resaltó Fernández en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en la señal de cable C5N.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela. Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante".

La vuelta de Cristina Kircner puso en disputa el cargo de Marcela Losardo en Justicia

Asimismo, habló sobre las críticas a la Justicia que viene repitiendo en sus últimas declaraciones: "Tenemos un problema muy serio con la justicia y hay que resolverlo. Quiero que esto funcione de otra manera porque así estamos mal. Yo conozco la justicia desde muy chico, y yo he visto degradar la justicia".

"Si hubo un tiempo opaco en la justicia, hay que terminarlo. En todos los estratos judiciales han quedado comprometidos con esas prácticas. Hay inconductas en muchos jueces, no en todos", enfatizó el mandatario nacional.

En esa línea, afirmó: "Creo en el Estado de derecho y en que las instituciones están hechas para ser respetadas. Yo no soy el que echa o pone jueces. El Congreso (de la Nación) sí puede investigar el funcionamiento de los jueces".

Alberto Fernández: "Hay que cambiar la Justicia para que no existan más Úrsulas ni Micaelas"

Alberto Fernández también apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, quien había advertido que hablaría de "hombre a hombre" con el jefe de Estado cuando dejara el cargo, y expresó que no lo toma como una "amenaza" debido a que lo considera "poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador".

"Stornelli ha perdido mucha entidad, mucha honestidad. La amenaza para mí no tiene entidad por el sujeto amenazante. Tenemos un fiscal que acusa y que está siendo acusado por un delito muy grave", apuntó.

EuDr