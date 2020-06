Alberto Fernández: "Hay un discurso permanente que plantea que la cuarentena no hace falta"

El presidente Alberto Fernández volvió a hacer una fuerte defensa de la cuarentena establecida por la pandemia del coronavirus y cuestionó a aquellos que la ponen en duda en la Argentina luego de que en el último informe de salud reportara un incremento en la cantidad de contagios por COVID-19 en la región del área metropolitana de Buenos Aires, así como en otros puntos del territorio.

El mandatario brinda una entrevista simultánea con once periodistas de las emisoras de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) desde la quinta de Olivos a partir de las 12 de este viernes 19 de junio. En el reportaje participan los periodistas de Radio Nacional Luisa Valmaggia, de la emisora de Buenos Aires; Oscar Humacata (Salta); Fabiana Pérez (Río Turbio); Francisco Peralta (Esquel); Nicolás Fassi (Córdoba); Claudia Cabrera (San Juan); Rodrigo Sepúlveda Reyes (Mendoza); Virginia Calzada Frache (Bahía Blanca); Virginia Demichelis (Paraná); Sonia Tessa (Rosario) y Marcelo Ayala de RAE.

Al inicio de la nota, el mandatario afirmó que las prioridades de la Casa Rosada no fueron olvidadas pero sí reconducidas tras el inicio de la pandemia: "Las prioridades se vieron alteradas, no han cambiado. Uno era la deuda, poner en marcha la economía y otro gran tema era ver cómo nosotros podríamos mejorar la calidad institucional de la Argentina que estaba realmente afectada por eso hablé de meterme en los sótanos de la democracia".

Con Fernández y Larreta aislados, Ginés, Quirós y Gollán analizan la curva de contagios

"Lo que se ha visto alteradas no son esas prioridades, sino la realidad. La pandemia complicó absolutamente todo. La vida social de los argentinos, las urgencias, la economía y al proceso de la deuda. La pandemia complicó la economía mundial. Todo esto es un mix de lo que ha ocurrido. Ahora, la Argentina sigue teniendo las mismas carencias y alguna de ellas se complicaron mucho más como consecuencia de la pandemia".

"La pandemia nos puso un estado de emergencia que nos obligó a alterar las prioridades que teníamos, pero estas siguen siendo las mismas. Yo espero que en los próximos días pueda mandar la reforma en la que funcione mejor la justicia federal y ya mandé ayer el pliego de Cristina Caamaño para que sea la directora de la AFI. Y yo quiero seguir trabajando profundamente para que la inteligencia argentina se dedique a lo que tienen que dedicarse, enfocada a otros riesgos que no son los argentinos. Y también trabajar para tener una mejor justicia, que lo reclaman todos los argentinos. Y en el medio hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad. No renuncié a presentar el proyecto del aborto, sino que lo postergamos", manifestó el jefe de Estado.

Y agregó: "Aquello que eran las urgencias del 10 de diciembre tal vez hoy en día nos obliga a repensar muchas cosas que la pandemia ha dejado al descubierto. Por ejemplo la concentración de la economía del país todo en Buenos Aires. (..) Y eso es un tema que demuestra lo mal que se desarrolló la Argentina en términos federales",



La pandemia nos puso un estado de emergencia que nos obligó a alterar las prioridades que teníamos, dijo Alberto

Al ser consultado desde Salta por el control de las fronteras, Fernández indicó: "Los primeros que debemos hacernos dueños de resolver el problema somos los argentinos y ahí veo muchas dificultades porque siento que ha habido un discurso permanente de lo que se está planteando de que la cuarentena no hace falta, que no tuvo sentido, que vamos a quebrar la economía y que morirá más gente por la inactividad económica que por la enfermedad. Estamos muy lejos de resolver el problema de la pandemia y sociedades que se han relajado han tenido que dar marcha atrás".

En esa línea, amplió: "La primera solución al problema está en nuestras manos. Hay una sola forma de preservarse ante la pandemia: a través de quedarse en su casa. Tenemos distintas realidades donde algunas provincias tienen la situación controlada, otras que creían que estaba controlada y se descontroló y la zona metropolitana y Resistencia son el foco. Antes que ponernos de acuerdo a nivel continental, lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo en la necesidad de preservarnos en Argentina. El Estado no dejará de socorrer a nadie pero no a lo que nos dejan porque no tienen retorno. Para mí cada muerto me duele una enormidad. Y no quiero contar muertos, sino vidas. Espero que la Argentina y fundamentalmente los porteños y la gente del gran buenos aires entienda la necesidad de volver a quedarse en casa para ordenar un poco las cosas".

Con respecto al caso de espionaje durante la anterior gestión y las responsabilidades del presidente Mauricio Macri, el mandatario manifestó: "No cabe que un estado haga semejante cosa. Yo dejo que la justicia actúe y resuelva, no voy a abrir juicios de quienes son los responsables. Lo que puedo decir es que me da vergüenza que las peores prácticas de una dictadura pasen en democracia, me da asco. Lo que lo garantizo es que no hay argentinos espiados ahora y si algún día encuentro a alguien haciendo cosa semejante el primero en someterlo en el debate público sería yo, porque no lo permitiría. En este Gobierno no ocurre y jamás voy a dejar que ocurra".

B.D.N./FeL