Alberto flexibiliza su agenda mientras se recupera de un leve esguince

El presidente Alberto Fernández sufrió un esguince esta semana por lo que mantuvo una agenda más aireada que, en su mayoría, siguió desde la Quinta de Olivos, donde reside la mayoría del tiempo desde que anunció el aislamiento obligatorio.

Ayer fue la excepción, cuando participó de la inauguración de un hospital modular en el partido bonaerense de Almirante Brown, acompañado del gobernador Axel Kicillof y de los ministros nacionales Ginés González García (Salud), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Eduardo "Wado" De Pedro (Interior).

Es que un día apareció rengueando en Olivos y, a pesar de que no hubo información oficial sobre su salud, el mandatario dijo a sus colaboradores que se esguinzó mientras chateaba con el celular en una escalera.

Alberto Fernández: "Tenemos camas y respiradores suficientes por si pasa lo peor"

Sobre la salud en general del jefe de Estado, en las redes se lo cuestionó en varias oportunidades por no respetar la distancia social en varios de sus actos y no utilizar el barbijo. Es por eso que en la última vez que anunció la extensión de la cuarentena se le consultó por su salud y si se había realizado el test del coronavirus, a lo que respondió que estaba "espléndido" y que no se había realizado el test.

En un reportaje con Jorge Fontevecchia también había comentado que había aumentado unos ocho kilos desde el año pasado.

En lo que respecta a la agenda del mandatario este viernes, participará desde las 17 en un encuentro con el V Encuentro del Grupo de Puebla con Colombia como país anfitrión.

"La actividad será realizada a través de la plataforma ZOOM. En la reunión de mañana nos acompañará el economista y ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas, Joseph Stiglitz y 30 fundadores del Grupo de Puebla, entre ellos, los expresidentes Pepe Mujica, Rafael Correa, Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero, Dilma Rousseff, Lula da Silva y Ernesto Samper. Además, participarán 40 líderes progresistas colombianos en el encuentro", dice el comunicado del grupo.

J.D. / C. P,